Se volvió hombre: Tras destruir a Legarreta y retiro de Televisa, actriz traiciona a 'VLA' con 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien tras 28 años en Televisa se cambiará a Telemundo, aparece en redes del programa Hoy luego de haber aparecido en Venga la Alegría en TV Azteca. Se trata de Sherlyn González, quien luego de anunciar su embarazo formó parte del elenco del matutino en 2020 pero salió en medio de un fuerte escándalo luego de que se filtraran presuntos audios de la mexicana hablando mal de Andrea Legarreta, aunque ella negó la situación.

Como se recordará, la actriz de 37 años debutó en las filas de la televisora de San Ángel en 1994 cuando apenas era una niña para participar en el melodrama Agujetas de color de rosa. A través de los años siguió formando su carrera, uniéndose al elenco de otros proyectos como El juego de la vida, Clase 406, Corazones al límite, Alborada, Fuego en la sangre, Camaleones, Amores verdaderos, Antes muerta que Lichita, entre muchos más, aunque lleva algunos años retirada de las telenovelas.

En 2020, cuando anunció que tras su divorcio estaba embarazada de su primogénito André, pero vía inseminación artificial, el espectáculo quedó en shock. Sherlyn se unió al programa Hoy con una sección para embarazadas, sin embargo, después salió en medio de la controversia pues se filtraron audios en los que presuntamente insulta a Legarreta llamándola "perr..." y "pin.. vieja loca", además de advertir que la dejaría sin trabajo, aunque negó que fueran reales y afirmó que no tenía diferencias con la conductora.

Este año, sorprendió al volverse hombre en el reality de Televisa-Univisión Tu cara me suena, pues se transformó en el cantante colombiano Camilo, dejando a todos boquiabiertos pues lucía irreconocible. Al ya no contar con contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel, ahora Sherlyn anunció que deja México pues se irá un tiempo a vivir en Estados Unidos, sin embargo, apareció en redes del matutino Hoy, donde retomaron sus declaraciones sobre su figura y cuántas cirugías tiene.

Las confesiones las hizo a través de sus historias de Instagram mediante una dinámica de preguntas y respuestas. Sus fanáticos la cuestionaron al respecto y ella sin tapujos dijo: "Tengo una muy seria, ¿la notan? No, ¿verdad?", dijo sonriendo. "Tengo (la cirugía de) una cesárea que es la bendición más grande que tengo porque por ahí vino mi hijo André", señaló. Por otro lado, si bien está orgullosa de tener esa cicatriz por su hermoso hijo, también le recuerda las complicaciones por las que pasó y que puso en riesgo a su bebé.

"Ya les platicaré eso algún día porque es una historia muy larga... pero bueno, empezamos labor de parto y al final, se complicaron las cosas, y terminó siendo cesárea, de haber sabido, me hubiera ido directo para allá", compartió. Finalmente, la actriz mencionó que su cicatriz no le molesta pues es muy pequeña y casi nadie la nota: "Pero bueno, Dios siempre tiene planes perfectos, entonces… la abrazo con amor porque es una cicatriz que me recuerda puras cosas bellas... aunque es una cicatriz pequeña porque mi doctor se quedó así (de cerca) de ser cirujano plástico".

