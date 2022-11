Tras 20 años retirada de Televisa, actriz traiciona a TV Azteca y vuelve a 'Hoy' ahogada en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, quien hace 20 años decidió retirarse de la actuación y que hace poco traicionó a Televisa debutando en TV Azteca, dejó sin palabras a los televidentes pues durante su reciente aparición en el programa Hoy acabó ahogada en llanto. Se trata de la talentosa Yuri, quien además de tener mucho éxito en su carrera como cantante también se hizo de fama por su trabajo como actriz.

Gracias a la televisora de San Ángel, la nacida en el estado de Veracruz hizo apariciones en entrañables melodramas como Colorina, Verónica y Volver a empezar, en el cual pudo compartir protagónico con Chayanne. Sin embargo, la última novela que realizó fue ¡Vivan los niños! en 2002 y es que ella misma ha confesado que su esposo Rodrigo Espinoza le pidió dejar la actuación porque no la quería ver besando a otros.

Hice un pacto con mi esposo y por eso yo creo que hemos durado tanto 26 años: era de que yo no volvería a hacer una telenovela en estelar, porque en el estelar lógicamente siempre te piden besos", detalló.

Sin embargo, la cantante no ha parado de estar activa en el Canal de Las Estrellas y aunque no actúa, se mantiene vigente a través de realitys como La Voz México y ¿Quién es la máscara?. Y gracias a que ya no goza del jugoso contrato de exclusividad también ha podido llegar a la empresa del Ajusco, dando entrevistas exclusivas a Venga la Alegría y Ventaneando con Pati Chapoy. De hecho este 2022 Yuri debutó en el Canal Azteca Uno por todo lo alto ya que por primera vez le realizaron un homenaje por sus 50 años de trayectoria.

Pero durante la mañana de ayer miércoles 9 de noviembre la intérprete de éxitos como La maldita primavera o Detrás de mi ventana dio un duro golpe al rating de TV Azteca pues dio una fuerte exclusiva al programa Hoy. Platicando con el reportero Chano Jurado acerca de su regreso a los escenarios, la guapísima jarocha no pudo evitar romper en llanto pues recordó lo difícil y retador que fue para ella montar el espectáculo Euforia.

Desde los ensayos previo a su concierto, 'La Güera' declaró que tenía sentimientos encontrados y se conmovió hasta las lágrimas: "He pasado cosas muy duras para llegar aquí, cosas físicas, emocionales y espirituales también". No obstante, la retirada actriz señaló que sigue siendo la misma mujer apasionada que comenzó su carrera hace décadas y que por ello sus fans no acabarían decepcionados en ninguno de sus conciertos.

"Es impresionantes, digo 'wow, valió la pena' porque mi hija me decía 'vamos al cine, quiero ir al cine contigo, quiero ir de compras', y yo 'no mijita'", explicó y ahogada en llanto también recordó las dificultades fisiológicas que vivió a causas de las secuelas del Covid-19: "Valió la pena cuando no dormía, cuando tenía ansiedades, cuando tenía taquicardias, cuando tenía disautonomía, son muchas cosas Chano", relató conmovida.

