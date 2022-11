Tras cirugías y duro divorcio, exactriz de TV Azteca reaparece en 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de Televisa, quien se dio a conocer luego de aparecer en entrañables melodramas de TV Azteca y que trabajó durante 13 años con ellos, sorprendió a los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy con una impactante noticia. Se trata de la guapísima Geraldine Bazán, quien en 2017 vivió una de sus peores experiencias al anunciar su divorcio del galán mexicano Gabriel Soto por una presunta infidelidad.

Pocos saben que la querida actriz empezó su carrera en la televisora de San Ángel desde 1993 donde debutó con la telenovela Corazón Salvaje y luego participó en otras grandes producciones como María la del barrio, Mi pequeña traviesa y Camila, sin embargo, acabó por mudarse a la empresa del Ajusco y su primer proyecto ahí fue Catalina y Sebastián. Luego le siguieron otros melodramas como Como en el cine, El amor no tiene precio, Bajo las riendas del amor, La mujer de judas, entre otras.

Tras quedarse sin contrato de exclusividad en TV Azteca, la hija de la abogada Rosalba Ortiz pudo probar suerte en las filas de Telemundo, donde ha realizado series como Alguien te mira y 100 días para enamorarnos. Mientras que en 2018 retornó a Televisa para ser parte del melodrama Por Amar Sin Ley mientras que este 2022 fue llamada a formar parte de la segunda parte de la exitosa novela Corona de lágrimas.

Hace algunas horas la famosa actriz de 39 años, quien ha sido señalada por un supuesto abuso de cirugías y arreglitos estéticos, volvió a aparecer en el programa Hoy debido a que compartieron una importante noticia sobre ella. Resulta que en el matutino que le hace la competencia a Venga la Alegría publicaron información sobre la razón por la que a Geraldine no le gusta hablar sobre sus galanes de forma pública.

En una entrevista con Yolanda Andrade y Montserrat Olivier, la también modelo mexicano explicó que a ella no le gusta exponer sus relaciones porque quiere evitar que se entrometan: "A o mejor yo ya tengo una relación, que a lo mejor es estable y no tengo por qué estarlo divulgando porque no me interesa hacerla demasiado pública. En mi caso no es que se oculte porque yo salgo, voy y vengo, pero tampoco me expongo demasiado… tampoco voy a donde sé que hay paparazzis".

Tras asegurar que nunca oculta sus noviazgos y explicar que solo los mantiene alejados de la prensa, Bazán conmovió al hacer una inesperada confesión sobre su hija menor Miranda. Resulta que la actriz reveló que la pequeña le pidió de deseo a Santa Claus en la Navidad de 2021 que ella y Gabriel pudieran volver a estar juntos: "Los niños iban con Santa Claus y le decían qué querían, y entonces estaba tomando (filmando) a todos los niños y Miranda le pidió a Santa que quería que sus papás estuvieran juntos".

