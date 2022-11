Tras más de 2 años juntos, Dulce María da tremenda noticia de su matrimonio y envía mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde del pasado miércoles, 9 de noviembre, la afamada actriz y cantante, Dulce María, logró sacudir a sus más de 10,2 millones de seguidores en Instagram, después de que publicó cierta fotografía y lanzó un largo mensaje en el que habló sobre su matrimonio con el músico, cantautor y director, Paco Álvarez, ¿será que hay problemas entre la unión de ambas celebridades?

La realidad es que no, de hecho, se trata de todo lo contrario y es que, luego de todos los años que ambos han pasado juntos, la actriz de Rebelde se mostró mucho más enamorada de su marido, con quien el día de ayer celebró su tercer aniversario de bodas. Es por este motivo que la intérprete de Sálvame compartió una recopilación de las fotografías que se tomaron de su vida, así como también añadió un romántico texto para Paco.

La excompañera de Anahí, Maite Perrni, Christopher Uckerman, Christian Chávez y Alfonso Herrera, celebró el tiempo que ha pasado junto a Álvarez, así como también expresó su agradecimiento a Dios por haber conocido al famoso documentalista: "Hoy se cumplen 3 años de que decidimos unir nuestra vida y nuestras almas, caminar juntos... solo puedo dar gracias a Dios por encontrarnos, porque siempre había creído en un amor que lo entregara todo", afirmó Dulce María.

Otro detalle que la exparticipante de ¿Quién es la máscara? Fue la llegada de su pequeña hija, María Paula, lo que la ayudó a hacer hincapié sobre todas las cosas que cambiaron en su vida durante los últimos tres años, aunque destacó que el amor entre los dos no ha cambiado: "Te amo y me llena el corazón saber que ahora somos una familia de tres. En 3 años pasaron y cambiaron tantas cosas... lo único que no cambió fue mi amor por ti, solo creció", relató Dulce.

Dulce María celebra su tercer aniversario con Paco Álvarez

Créditos: Instagram @dulcemaria

La guapa celebridad de Retrato de familia, Alondra, El vuelo del águila, DKDA Sueños de Juventud y Primer amor.. a mil por hora contrajo nupcias con Paco Álvarez hace 3 años en una íntima ceremonia en el Lago de Teques, Jojutla, Morelos. Durante la velada, cantante lució dos vestidos, uno de manga corta y otro de manga larga, éste último lo llevó para la recepción, mismo con el que se le vio bailar con su nuevo esposo, durante aquella noche.

Fuentes: Tribuna