Tras pleitos, Ana Martín habla de la nueva serie de Fernando Colunga: "No me eché 2 capítulos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando los actores y actrices cuentan con una gran trayectoria en el medio, es común que se lleguen a encontrar en más de un proyecto, tal y como le ocurrió a la afamada celebridad, Ana Martín, con el exgalán de Televisa, Fernando Colunga; sin embargo, es bien sabido que ambos llegaron a tener conflictos en las dos producciones que colaboraron, por lo que no es de extrañarse que la protagonista del Pecado de Oyuki tuviera algo que decir con respecto al estreno de la nueva serie del famoso.

El pasado 4 de noviembre del presente año, Netflix atrapó a su audiencia con el estreno de La familia Greco, serie de nueve episodios que cuenta la historia de una familia que secuestra, tortura y asesina a las personas, sobre todo cuando las víctimas no consiguen el rescate en efectivo que estos solicitan. El grupo de criminales es liderado por el padre, 'Aquiles Greco', interpretado por Fernando Colunga, quien abandonó el rol de galán para abrir su camino como actor con otro tipo de papeles, muy distintos a los que dio vida en San Ángel.

Ana Martín y Fernando Colunga en 'Amor Real'

Créditos: Internet

Como era de esperarse, su excompañera de actuación, Ana Martín, reaccionó ante la participación de quien alguna vez dio vida a su hijo, en el melodrama Amor Real. Parece ser que tanto la participación del histrión de 56 años como la trama de la historia lograron atrapar a la actriz de Rubí (2004), ya que la querida histrionista se deshizo en comentarios positivos para la producción de la plataforma de streaming.

Qué orgullo para los mexicanos tener un actor estrella haciendo una serie tan impactante, la cual yo no me pude echar 2 capítulos. La tuve que ver completa. Maravillosa actuación", declaró la famosa

Ana Martín reacciona a la serie de Fernando Colunga

Créditos: Instagram @anamartin

Estas declaraciones llegan poco más de 24 meses después de que la celebridad de 76 años reconociera ante los medios de comunicación que, aunque en pantalla llegaron a dar vida a personajes que tenían una buena relación, como la telenovela de época anteriormente mencionada o en Soy Tu Dueña, la realidad es que llegaron a tener muchos conflictos en los foros de grabación.

La razón de estos problemas es que ella tenía el hábito de fumar, cosa que no le agradaba en absoluto al actor de Alborada, por lo que cada vez que la veía con un cigarro se lo quitaba, pero no solo eso, ya que, también se aseguraba de tomar toda su cajetilla y la destruía con sus propias manos, cosa que le molestaba a la actriz de La desalmada, esto es debido a que, al final de cuentas, era un gasto que ella hacía y, parece ser que el famoso no le reponía el dinero.

Agarraba yo mi cigarrito y si me veía me alcanzaba, tiraba el cigarro y luego tomaba mi paquetito de cigarros, que vale un dinero, lo hacía así (lo estrujaba) y lo tiraba. Ese fue nuestro pleito siempre, pero qué razón tenía. Amo profundamente a Fernando Colunga y lo respeto mucho", declaró Martín

Fuentes: Tribuna, Instagram @anamartin