TV Azteca, en shock: Caso contra Inés Gómez Mont da inesperado giro; ¿ya no irá a la cárcel?

Ciudad de México.- Inés Gómez Mont, la exconductora de TV Azteca que cuenta con dos órdenes de aprehensión, se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a que su caso, el cual involucra delitos por defraudación fiscal, delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, ha dado un giro inesperado. ¿La expresentadora del Ajusco ya 'libró' la cárcel?

De acuerdo con información oficial, el pasado miércoles 09 de noviembre del 2022, la jueza Décimo Quinto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México (CDMX), Rosa Montaño Martínez, invalidó una de las dos órdenes de aprehensión que tiene la exconductora y empresaria Inés Gómez Mont; se trata de la que la Fiscalía General de la República (FGR) giró en su contra en julio del 2022.

La FGR había acusado a Gómez Mont de, supuestamente, cometer fraude fiscal por más de 12 millones de pesos; cabe recordar que en ese momento la exconductora ya se encontraba prófuga de la justicia, pues en septiembre del 2021 la misma dependencia ya la había señalado por delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado; por estos ilícitos se le giró una primera orden de aprehensión, la cual no ha sido concretada.

Si bien ahora la exconductora cuenta solo con una orden de aprehensión, a la fecha de publicación de esta nota no ha hecho ningún comentario al respecto en sus redes sociales; su última publicación de Instagram fue en octubre de 2021 cuando señaló que era "inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas". Pero a todo esto, ¿Inés Gómez Mont ya no irá a la cárcel?

¿Inés Gómez Mont ya no irá a la cárcel?

Cabe destacar que Gómez Mont y su pareja, Víctor Manuel Álvarez Puga, aún cuentan con una orden de aprehensión, debido a que se les acusa de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi tres mil millones de pesos. Si bien estos hechos habrían ocurrido durante la Administración del expresidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN) el caso sigue abierto, por lo que la exconductora de TV Azteca aún podría enfrentar una condena en prisión.

Además, el fallo de la jueza sobre la segunda orden de aprehensión contra Gómez Mont no es definitivo, pues la FGR puede impugnar la decisión. Esta opción, sin embargo, podría tardar meses en resolverse.

