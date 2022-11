Adiós Chapoy: Tras desfigurarse y subir 30 kilos, Televisa perdona veto a actriz y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas de Televisa, quien acaba de dar una exclusiva al programa Ventaneando, deja en shock al aparecer en el programa Hoy. Se trata de la querida Angélica Vale, quien hace unos años fue vetada de la televisora de San Ángel y hasta escoltada fuera de las instalaciones por policías. Tras ser perdonada, la actriz triunfó en telenovelas como Soñadoras, Amigas y rivales y La fea más bella, donde apareció 'desfigurada' y con kilos de más.

La artista mexicana, quien tuvo gran éxito al dar vida a 'Leticia Padilla Solís' en 2006 en el remake mexicano de la famosa historia colombiana Betty la fea junto a Jaime Camil, dejó en shock entonces al lucir irreconocible. Tras hacer su última telenovela en el 2018, Y mañana será otro día, la hija del fallecido Raúl Vale y Angélica María perdió su contrato de exclusividad en San Ángel y apareció en las filas de TV Azteca.

Angélica Vale en 'La fea más bella'

Primero visitó el foro de Ventaneando con Pati Chapoy y se dijo que había sido vetada de nueva cuenta por orden de ejecutivos como cuando era niña, sin embargo, esto no resultó cierto pues fue parte del jurado en el reality de Televisa-Univisión Tu cara me suena. 'La Vale' ahora reside en Estados Unidos y no tiene contrato en ninguna empresa, por lo que puede trabajar y dar entrevistas a quien sea.

Ahora, Angélica apareció en el matutino Hoy pues develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, reconocimiento que se le hizo por su carrera en la televisión latinoamericana. En exclusiva, compartió: "Feliz, emocionada, incrédula de todo lo que pasó. Estoy como zombie, muy emocionada todavía pero feliz de sentirme tan querida por el público, amigos y compañeros, ha sido muy hermoso. Su madre, Angélica María, dio un emotivo discurso donde dijo que su hija nació para los escenarios.

"Desde los 5 años dijo 'yo no quiero vacaciones'. Ella estaba en el pasillo haciendo todo lo que hacíamos nosotros, se sabía toda la obra. Nunca la sacamos de ahí, nació para eso, ha sido su vida. Y la entiendo perfectamente. Ya sé lo que estás sintiendo ahora, yo lo viví", dijo. Entre los invitados estuvieron Pepe Aguilar y Kate del Castillo, quien le expresó: "Admiración, orgullo y todo lo que puedo sentir por ti como amiga y como una hermana". Finalmente 'La Vale' envió unas palabras al matutino, agradecida por el apoyo:

Besos a Hoy, los quiero mucho y los extraño. Muchos besos, me hiciste falta Arath (De la Torre)", concluyó.

