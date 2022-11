Adiós 'Hoy': Tras acabar desfigurada y veto de Televisa, protagonista llega de luto a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de Televisa, quien fue vetada unos años, aparece en el programa Ventaneando de TV Azteca recordando la muerte de su padre al hablar de su mayor arrepentimiento. Se trata de la actriz Angélica Vale, quien acaba de develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con Jaime Camil, Kate del Castillo, entre otros como invitados, y habló sobre el luto que lleva tras la partida de su padre Raúl Vale y lo mucho que se lamenta haberse distanciado dos años de él.

Como se recordará, la hija de la primera actriz Angélica María fue vetada de la televisora de San Ángel a los 7 años de edad por problemas que tuvo su padre con el dueño de la empresa Emilio Azcárraga, siendo escoltada hasta por policías, sin embargo, tiempo después pudo volver y se volvió una de las protagonistas más cotizadas en telenovelas como Amigas y rivales y La fea más bella, remake de la colombiana Betty la fea, en donde lucía desfigurada pues la volvieron "fea" como 'Leticia Padilla Solís'.

Angélica Vale como 'Lety Padilla' en 'La fea más bella'

Luego de que actuara en el melodrama Y mañana será otro día en 2018, este resultó un fracaso y perdió su contrato de exclusividad, sin embargo, ahora da una entrevista exclusiva a Ventaneando luego de que se confirmara que desde este jueves 10 de noviembre de 2022 su nombre forma parte del legado de artistas que cuentan con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La mexicana reflexionó sobre los momentos más duros de su vida y la peor equivocación que ha cometido.

Angélica habló de cuánto extraña a su padre, ya que no sabía que fallecería tan pronto y tuvieron un conflicto que los alejó dos años: "La verdad es que cometí el único error del cual me arrepiento toda mi vida, que fue enojarme con él y dejarle de hablar dos años. Perdí tiempo con él, yo no sabía que mi papá se me iba a ir tan rápido (...) "Yo no sabía que lo iba a extrañar de la manera en que lo extraño. Me faltó una bohemia con él, me faltó sentarme con él y cantar y tomarnos una copa de vino".

Raúl Vale (QEPD)

Y añadió: "Ya ser adulta con él me faltó. Gracias a Dios pude rescatar mi relación con él", comentó sobre su padre. Pero esto no fue el único trauma de la actriz, pues también sufrió la muerte de su abuela Angélica Ortiz: "Se me fue y haz de cuenta que me perdí una parte de mi vida muy importante. Todavía (sigo manejando eso), yo creo que mi falta de autoestima que tuve tanto en mi vida personal fue a partir de que se murió mi abuela, porque se me fue", comentó.

'La Vale' agradeció todo lo bueno que tiene en este momento, sobre todo su matrimonio con Otto Padrón, con quien cumplirá 12 años de matrimonio y con quien tiene dos hijos en común: "Tenemos una familia muy bonita, hablamos mucho y nos recordamos siempre por qué estamos juntos, porque lo elegimos, nadie nos está obligando, o sea, no hay ningún lazo entre nosotros más que un verdadero amor", finalizó.

Fuente: Tribuna