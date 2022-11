Boda en Televisa: Prometida de Alexis Ayala presume su vestido de novia y filtra cuándo se casan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa actriz Cinthia Aparicio dejó sin palabras al público de Televisa debido a que por primera vez apareció luciendo un vestido de novia y entre lágrimas compartió su felicidad porque ya se acerca su boda con el primer actor Alexis Ayala. La intérprete nacida en Veracruz permitió que las cámaras del programa Hoy la acompañaran a su primera vez buscando el vestido ideal para su gran día.

Como se recordará el galán y villano de novelas como Amarte es mi pecado, Llena de amor, Lo que la vida me robó, Amar a muerte y Si nos dejan le entregó el anillo de compromiso a su guapísima novia mientras estaban de viaje por París y apenas está celebrando su primer aniversario como novios. Fue en el mes de febrero del pasado 2021 que Alexis confirmó que se divorciaba de su esposa Fernanda López luego de haber estado 12 años juntos.

Y aunque Cinthia y su futuro esposo han recibido muchas críticas por la diferencia de edad que hay entre ellos, ya que ella es casi 30 años menor, ahora están a punto de dar un importante paso en su vida, el cual es casarse. Ante las cámaras del matutino de Las Estrellas, la oriunda de Papantla confesó que no tiene idea de qué elegir para su boda: "No sé qué quiero, si lo quiero liso, con mucho encaje, o con manga o sin manga".

Pero aunque aún no tiene muy bien decidido qué vestido elegir, Aparicio sí permitió que las cámaras del programa que le hace la competencia a Venga la Alegría la grabaran luciendo uno de los que podría modelar en el gran día. Se trata de un vestido corte princesa de falda amplia, con el corsé repleto de brillantes y bordado, además de unos discretos tirantes y por supuesto un hermoso velo con aplicaciones en los extremos.

Cinthia se conmovió hasta las lágrimas

Y como era de esperarse la veracruzana no pudo evitar romper en llanto al verse vestida de novia por primera vez: "Ya me dio sentimiento, ve, a parte que mi mamá no está aquí, pero bueno, están todos ustedes, gracias...", expresó muy conmovida. Y mediante una videollamada, su madre se hizo presente a la distancia: "Te deseo todo la felicidad del mundo, yo sé que todo para salir como tú y Alexis lo desean, te amo con todo mi corazón".

Y Cinthia cerró la entrevista con broche de oro pues por fin destapó cuándo darán él sí ella y Ayala: "11 de noviembre, del próximo año, del 2023", recalcó. Cabe resaltar que en otra entrevista tanto el histrión de 57 años como la joven intérprete fueron cuestionados sobre si querían ser padre y así respondieron: "Mientras yo tenga salud yo seré todo", explicó Alexis mientras que ella añadió: "Vamos a enfocarnos en trabajar".

