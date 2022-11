Ciego y en silla de ruedas: Tras desprecio de Televisa y subir 20 kilos, galán deja 'Hoy' por 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien tiene 30 años en Televisa, aparece en las pantallas de Venga la Alegría. Se trata de Jorge Salinas, quien en un tiempo acabó en silla de ruedas por problemas de salud y subió de peso, pero ahora está próximo a protagonizar un nuevo melodrama en Las Estrellas. Y es que su esposa Elizabeth Álvarez se pronunció en TV Azteca sobre el inicio de su relación con su hija, Valentina Noli, a quien no reconoció durante más de 15 años.

Como se recordará, Salinas lleva más de 30 años en Televisa y ha protagonizado telenovelas como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, La que no podía amar, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder. El actor ha tenido grandes retos actorales, como dar vida a un hombre ciego en SOS Me estoy enamorando y a uno en silla de ruedas en La que no podía amar, luego de que él mismo pasara por problemas en la columna que lo hicieron usar bastón.

Jorge Salinas subió de peso hace unos años

El famoso galán de 54 años perdió su exclusividad en la empresa de San Ángel y fue captado luciendo varios kilos de más y con un aspecto irreconocible, sin embargo, logró recuperar su salud y su físico y próximamente vuelve como protagonista tras haber sido 'despreciado' a ya no recibir roles estelares y solo secundarios en melodramas. Jorge se prepara para grabar Perdona nuestros pecados junto a Érika Buenfil y un elenco espectacular y ahora aparece en las pantallas del matutino Venga la Alegría.

Y es que durante un evento de un desfile de modas de la revista Glamour se reunieron varias estrellas consideradas "las mujeres del año" entre las que estuvieron Karla Díaz, Aislinn Derbez, Ana Claudia Talancón y Elizabeth Álvarez. Esta última fue abordada por la prensa y fue cuestionada acerca de que su marido Jorge Salinas ya reconoció públicamente como su hija a Valentina Noli, fruto de su fugaz romance con la actriz Andrea Noli.

"Qué felicidad, qué gusto me da y pues nada, soy una mujer a favor de la familia y celebrando siempre las uniones, los lazos como digo y pues... nada", dijo ante las cámaras de Venga la Alegría. En redes del programa Hoy también apareció junto a Salinas, pues retomaron más declaraciones que hizo sobre el tema. La actriz fue cuestionada sobre si la reunión entre padre e hija sucedió gracias a ella y dijo: "Ese tema que es tan personal, yo creo que lo tienen que hablar las personas que están implicadas".

Y agregó: "Yo ya dije mi declaración en su momento y también mencioné que por respeto a todos yo no tengo que hacer ninguna declaración", dijo. La villana de telenovelas como La Herencia y La fea más bella, es madre de dos hijos junto al histrión, los mellizos Máxima y León, por lo que manifestó que lo que tenga que decir se lo ha dicho a su esposo en privado: "Como mujer hago mis comentarios privados con mi esposo y se han quedado ahí y bueno las decisiones que se tomen en torno a todo eso pues siempre que sea en beneficio, siempre las voy a aplaudir y estoy muy contenta y muy feliz", finalizó.

