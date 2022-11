Divorciada y salió del clóset: Tras bajar 15 kilos y veto de Televisa, actriz deja 'VLA' por 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, actriz y cantante, quien acaba de dar entrevistas a programas de TV Azteca como Venga la Alegría y Ventaneando, aparece en el programa Hoy con fuertes declaraciones luego de divorciarse y salir del clóset. Se trata de Chiquis Rivera, quien acaba de participar en los Premios de la Radio transmitidos en el Ajusco, pese a que el año pasado se rumoró que quedaría vetada de Televisa si participaba.

La hija de la fallecida Jenni Rivera presuntamente fue advertida en 2021 sobre presentarse en la competencia de parte de ejecutivos de la televisora de San Ángel. El periodista Álex Kaffie reportó en su columna que Televisa le advirtió sobre esa sanción: "Por medio de su representante, Televisa le ha advertido a Chiquis Rivera ¡que será vetada! si se presenta en los Premios de la Radio (que esta vez están siendo organizados y van a ser transmitidos por Televisión Azteca)", publicó entonces.

Como se recordará, la cantante de 37 años debutó como conductora en su programa Lo mejor de ti hace un tiempo y después de su polémico divorcio de Lorenzo Méndez, salió del clóset en su podcast Chiquis and Chill, confesando sobre un amorío secreto que tuvo con una mujer. Chiquis contó que a sus 23 años se enamoró de una mujer e iniciaron una relación, afirmando que se consideraba "20 por ciento lesbiana", sobre todo cuando traía unas copas encima, declaraciones que causaron revuelo.

Actualmente tiene un sólido romance con el fotógrafo Emilio Sánchez y se ve mejor que nunca luego de bajar más de 15 kilos, sin embargo, traicionó al Ajusco para dar una exclusiva al programa Hoy, pues la artista sacó una versión latina del tema Jingle Bells en colaboración con Chispa, algo que la sacó de su zona de confort y la hizo inspirarse en una súper estrella de la música, la cantante Mariah Carey.

"Yo quería algo así diferente, me gusta tomar riesgos ya saben. Yo soy el tipo de persona que si digo lo quiero hacer, lo voy a intentar y pues lo hicimos y creo que salió muy bien. El video me divertí tanto grabando la canción y haciendo el video, vestirme, no sé, me sentí muy Mariah Carey", dijo entre risas. Y agregó que disfrutó mucho el proceso: "Me gusta hacer algo diferente, algo al estilo Chiquis".

"La gente ya sabe cómo soy, siempre hablo español, inglés, nos vamos a entender mucho en la letra", compartió. La artista también habló del lanzamiento del tema Misión cumplida, canción inédita de su mamá Jenni Rivera que sus hermanos encontraron: "Yo siento en mi corazón, y lo digo con toda confianza, siento que mi mamá guardó esa canción para que Johnny la encontrara, fue el momento", manifestó.

"Los tiempos de Dios son perfectos, la canción está hermosísima, los arreglos, lo que dice, el saber que mi mamá... O sea, encontramos donde ella estaba escribiendo la canción, dije 'wow'". Y sobre las críticas que hizo su tío Juan sobre la canción, dijo: "No me importa lo que tenga que decir, a mí solo me importan mis hermanos, que a la gente le guste la canción, que mi mamá esté feliz y que mi mamá puso esa canción donde debe de estar porque ella lo quiso así", finalizó.

Fuente: Tribuna