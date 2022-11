Golpe a Maxine Woodside: Revelan que su hijo Alejandro se quitó la vida; dejó mensaje de despedida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La misteriosa y repentina muerte de Alejandro Iriarte Woodside, hijo de la periodista Maxine Woodside, sigue dando de qué hablar y es que al inicio no se sabía cuál fue la causa de su fallecimiento. Mientras la 'Reina de la Radio' en México vive uno de los momentos más difíciles de su vida, diversas fuentes han señalado que 'Nano' no murió por causas naturales y dicen que en realidad se quitó la vida.

La noticia sobre el fallecimiento de Alejandro fue dada a conocer mediante un comunicado de prensa que emitió Grupo Fórmula, empresa para la que trabaja Maxine desde hace décadas, la tarde del jueves 10 de noviembre y horas más tarde su colaboradora Ana María Alvarado compartió más detalles. Hasta la transmisión del matutino Sale el Sol, la conductora no ha dejado de repetir que el hombre de 55 años falleció debido a un infarto fulminante.

Maxine estaba terminando el programa de radio cuando le llamaron para decirle que se sentía mal su hijo y la familia informó que murió de un infarto fulminante, van a hacer un velorio privado", sostuvo Alvarado.

Desafortunadamente en las redes sociales ya circulan otras versiones sobre la verdadera causa de muerte de Alejandro y más de una persona ha señalado que aparentemente se trató de un suicidio. Como se ha informado, el ahora occiso se había despedido de sus seres queridos a través de las redes sociales publicando un misterioso mensaje: "A todos durante tantos años, les agradezco muchísimo las muestras de cariño".

Por causas de fuerza mayor voy a cerrar todas mis redes sociales. Ha sido una aventura increíble, pero todo tiene un fin y hoy me corresponde a mí decidirles adiós. Gracias, ¡mil gracias!", escribió alrededor de la 1 de la tarde.

Desde que se dio a conocer la noticia sobre el sensible fallecimiento, la cuenta de Twitter Doña Carmelita salió a decir que Ana María estaba mintiendo sobre las causas de muerte pues 'Nano' no murió de forma natural sino por un aparente suicidio: "El hijo de Maxine no murió de causas naturales, yo tengo pruebas... todo sucedió en Residencial San Ángel en el piso 20... ¿por un infarto llegan tantas patrullas y ninguna ambulancia", escribió junto a una imagen donde se aprecian bastantes unidades de la Policía capitalina.

Por su parte el periodista de policíaca Carlos Jiménez compartió este viernes 11 de noviembre por la mañana que la Fiscalía de la CDMX ya había abierto una carpeta de investigación por la muerte del hijo de Maxine debido a que se presume que él mismo se quitó la vida: "Alejandro Uriarte estaba en su cama, con una lesión en la cabeza. Junto a él, hallaron una pistola y un cartucho percutido. Todo apunta a que él se disparó", explicaron. Cabe resaltar que esta información permanece en calidad de especulación hasta que la familia Woodside lo confirme.

