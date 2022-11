Luto en 'Hoy': Muere hijo de querida conductora de Televisa y famosos lloran su partida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del espectáculo en general se encuentran de luto debido a que la querida conductora Maxine Woodside se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida ya que su hijo mayor Alejandro Iriarte Woodside perdió la vida durante la tarde de ayer jueves 10 de noviembre. Horas antes el ahora occiso publicó un misterioso mensaje de despedida que dejó en shock.

Fue a través de un comunicado de prensa de Grupo Radio Fórmula, empresa donde labora la famosa locutora, donde se dio a conocer este lamentable hecho: "El Consejo de Administración de Grupo Fórmula, colaboradores y la familia Azcárraga Romandía expresan su más sentido pésame a la familia Iriarte Woodside y a nuestra querida Maxine, por el sensible fallecimiento de Alejandro", expresaron.

Hijo de Maxine Woodside murió de forma misteriosa

La noticia del fallecimiento de Iriarte Woodside causó shock pues horas antes él mismo se había despedido de sus seres queridos a través de las redes sociales publicando un misterioso mensaje: "A todos durante tantos años, les agradezco muchísimo las muestras de cariño. Por causas de fuerza mayor voy a cerrar todas mis redes sociales. Ha sido una aventura increíble, pero todo tiene un fin y hoy me corresponde a mí decidirles adiós. Gracias, ¡mil gracias!", escribió alrededor de la 1 de la tarde.

De inmediato el gremio del espectáculo se volcó en mensajes de buena vibra y apoyo a Maxine, quien empezó su carrera en las filas de San Ángel dando el pronóstico del tiempo en noticieros y también realizando cápsulas de entretenimiento y cultura. A través de Twitter varias celebridades como la primera actriz Lucía Méndez le hicieron saber a la 'Reina de la Radio' que contaban con su apoyo en estos momentos tan difíciles.

Quiero expresar mi más sentido pésame por la pérdida de Alejandro Iriarte Woodside. Maxine Woodside, mis oraciones están contigo", escribió la protagonista de novelas.

Asimismo en las redes de Televisa Prensa y de famosos como Fabián Lavalle, Myriam Montemayor y Joaquín López Dóriga le hicieron llegar el pésame a su colega: "Lamento de todo corazón el fallecimiento de Alejandro Iriarte Woodside, hijo de mi querida compañera y amiga de tantos años, Maxine Woodside. Querida, te abrazo con dolor y con pesar. No puede haber dolor más grande que perder un hijo. Que Alejandro descanse en paz", escribió el teacher.

Famosos envían sus condolencias a Maxine Woodside

Mientras que la mañana de este viernes 11 de noviembre los conductores del programa Hoy también aprovecharon la transmisión del matutino para pronunciarse sobre el deceso de 'Nano' y enviaron sus cálidas condolencias a Woodside: "Es una noticia, de esas que nos duele mucho dar, queremos expresar con mucho amor nuestras condolencias a nuestra queridísima Maxine porque ayer falleció su hijo, muy joven, de 55 años", expresó Andrea Legarreta.

La esposa de Erik Rubín señaló que hasta el momento no había mucha información sobre la partida de Iriarte y dijo: "De verdad que esto no se lo deseamos a nadie... desde aquí abrazamos a Maxine en estos momentos tan difíciles". Otras personalidades como Galilea Montijo y Paul Stanley también enviaron un mensaje a la reconocida periodista: "No hay palabras, te queremos muchos Maxine, que Dios te mande toda la fortaleza que necesitas", dijo la tapatía.

Fuente: Tribuna