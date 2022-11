Luto en la TV: Muere famoso actor de novelas por trágica enfermedad; estremece su último VIDEO

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Un querido actor falleció de forma inesperada este jueves 10 de noviembre, vistiendo de luto al mundo del espectáculo. Se trata de Kevin Conroy, quien es mejor conocido por haber prestado su voz para Batman en películas, programas de televisión animados y hasta videojuegos como Arkham Knight y Arkham City. El histrión falleció a los 66 años y, según reportó el portal TMZ, por una corta batalla contra una dura enfermedad: el cáncer.

Conroy se mudó a California, Estados Unidos en los años 80's y empezó como actor en la telenovela Another world, antes de empezar a trabajar en teatro y programas de televisión. Kevin fue la voz de 'Batman' durante décadas, primero interpretándolo en Batman: The Animated Series, de 1992 a 1995. Desde que empezó a aparecer en los cómics como superhéroe, Kevin ha prestado su voz para el personaje en la pantalla chica, filmes y videojuegos, incluyendo Batman Beyond, Batman: The Killing Joke, entre otros.

Kevin Conroy

La muerte de Conroy fue confirmada por su representante Gary Miereanu, además de que este viernes la Fundación Peter Mayhew confirmó la triste noticia en Twitter, explicando: "Los miembros de la familia animada de Batman informan que Kevin Conroy falleció. Tuvimos el privilegio de asistir a convenciones junto a Kevin a lo largo de los años y estamos desconsolados por esta noticia". Por su parte, Warner Bros. Discovery reveló más detalles de su deceso.

La compañía indicó que el artista falleció en Nueva York tras una breve lucha contra el cáncer, sin embargo, la fundación no ha confirmado que esa haya sido la causa de la muerte. Mediante un comunicado oficial, enviaron sus condolencias: "Kevin trajo una luz con él a todas partes, ya sea en la cabina de grabación dándolo todo, o alimentando a los primeros en responder durante el 11 de septiembre, o asegurándose de que cada fan que alguna vez lo esperó tuvo un momento con su Batman".

Un héroe en todos los sentidos de la palabra. Irremplazable. Eterno", publicaron.

La actriz de doblaje Diane Pershing, quien trabajó con el actor y prestó su voz al personaje de 'Poison Ivy', lo despidió mediante un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook: "Se le echará mucho de menos, no sólo por el reparto de la serie, sino por su legión de fans en todo el mundo". Y es que Conroy prestó su voz al personaje durante más de tres décadas, por lo que se convirtió en un ícono de los fanáticos de DC Comics.

En uno de sus últimos videos publicados en su cuenta oficial de Instagram en el mes de agosto, el actor luce mucho más delgado y reveló una increíble anécdota debido a tantos años que interpretó a 'Batman': "Una amiga me pidió que le llamara a su hijo para que hiciera su tarea, ya que estaba atrasándose en la escuela (...) me dijo que quedó aterrado", contó entre risas, imitando la voz en la que sería una de sus últimas veces. Descanse en paz.

Instagram @kevinconroypage

Fuente: Tribuna