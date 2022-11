Previo a dejar BTS, ídolo del K-Pop anuncia el lanzamiento de su álbum solista

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Han pasado algunas semanas desde que BTS anunció que se alejaría por un tiempo de los escenarios y de cualquier vía de comunicación que los mantuviera cerca del ARMY, como se hace llamar le grupo de fanáticos que tienen a l largo del mundo. El motivo es porque los intérpretes de temas como Butter, Permission to dance o Dynamite tienen que cumplir con sus obligaciones civiles y eso incluye la realización del servicio social.

Las reyes en Corea del Sur permiten que los artistas tengan como límite los 30 años de edad para cumplir con este compromiso obligatorio para los ciudadanos, por lo que al estar cerca de tal cifra, BigHit, empresa que se encarga de su promoción, reveló que al menos hasta 2025 estarían de regreso en la industria pero antes de la despedida definitiva, sacarían proyectos solistas, que fue por lo que han tenido un descanso como agrupación.

Instagram @rkive

Esto ha llevado a que este viernes 11 de noviembre se revele que el siguiente en debutar será RM el cual anunció no solo el nombre de su disco, sino la fecha en la que los fanáticos podrán tenerlo en sus manos o en formato digital. El materia se llamará Índigo y estará disponible a partir de 2 de diciembre del presente año, todo en el marco en que Jin, su compañero, esté por enlatarse en el Ejército.

De acuerdo con lo expuesto por BigHit y hasta por el mismo cantante, este material será "muy diferente" al que RM ha sacado anteriormente, por lo que promete ser innovador y además del gusto de la audiencia. "Finalmente, mi primer álbum va a llegar gracias a todos ustedes. Me he estado preparando durante cuatro años", remarcó RM a través de la plataforma Weberse donde se mantiene en contacto con el ARMY.

Foto: captura de pantalla

Hasta ahora, los que han debutado en esta faceta como solista son J-Hope y Jin, los árcales ya tuvieron presentaciones como tal. El primero mencionado fue durante el festival Lollapalooza en Chicago, mientras que Jin lo hizo en Buenos Aires al lado de la agrupación británica Coldplay, banda que tiene mucho que ver con los ídolos del K-Pop pues han colaborado en diferentes ocasiones.

No se ha mencionado si habrá una preventa para este álbum solista pero en redes sociales ha habido toda una serie de comentarios positivos, pues is bien se trata del primer material del ídolo, no es la primera vez que saca algo al mercado sin el resto d esos compañeros. Ejemplo de ello es un par de álbumes recopilatorio y participaciones en televisión que han sido muy bien recibidas por la audiencia.

Instagram @rkive

Fuente: Tribuna