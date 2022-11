Sale del aire: Tras veto de TV Azteca, conductora queda fuera de 'Hoy' y la despiden en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien habría acabado vetada de TV Azteca por haberse mudado a las filas de Televisa en 2020, dio una triste noticia a los televidentes pues hace unos momentos confirmó su salida del programa Hoy y fue despedida en plena transmisión en vivo. Se trata de Tania Rincón ya que tendrá que abandonar tierras mexicanas en las próximas horas para emprender la aventura en el Mundial de Qatar.

Desde que comenzó su carrera siendo reina de belleza, la originaria del estado de Michoacán demostró tener una gran simpatía y pronto se ganó el cariño de los televidentes. Desde 2008 comenzó a construir su carrera en la empresa del Ajusco siendo conductora del extinto programa Top Ten y luego trabajó por al menos 9 años en el matutino Venga la alegría, del cual decidió salir para buscar nuevos retos en su carrera.

Lamentablemente meses más tarde Tania acabó renunciando también a su contrato de exclusividad pues ya no estaba contenta con las labores que desempeñaba en esta televisora y ella misma ha dicho que muy probablemente se encuentre vetada: "Creo que estamos viviendo un momento increíble donde ya puedes ir y venir (de empresa), ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca... a lo mejor sí, porque me fui perfecto", declaró en La Caminera.

En el año 2020 la nacida en La Piedad regresó a trabajar a San Ángel, donde había dado sus primeros pasos como conductora cuando apenas era una jovencita, primero para conducir Guerreros 2020 y luego formando parte del elenco del matutino de Las Estrellas, del cual fue despedida esta mañana de viernes. Sí, este día fue el último programa de Rincón en Hoy por lo que resta del año ya que se irá a cubrir el Mundial de Futbol 2022 a Qatar.

Como era de esperarse, la producción encabezada por Andrea Rodríguez Doria organizó una cálida despedida para decirle hasta pronto a su querida conductora y recibió emotivas palabras de sus compañeros: "Tania se va en representación de toda la familia de Hoy y estamos muy orgullosos", dijo Andrea Legarreta. Por su parte, Galilea Montijo añadió: "Estamos muy orgullosas de ti, te va ir increíble, disfruta, acá te vamos a estar esperando, nadie como tú".

Tania, quien estará fuera de México casi hasta la Navidad, se conmovió mucho al recordar su salida de TV Azteca buscando nuevos retos profesionales, los cuales encontró en Televisa: "Hace 4 años estaba sentada en mi casa, haciendo una parada total en mi vida profesional y preguntándome ¿qué va a pasar?, no estaba en el lugar donde quiero estar, profesionalmente había mucha incertidumbre y ahorita que volteo estar en el foro con ustedes, con todos ustedes que atesoro y los quiero…".

Asimismo, la querida presentadora michoacana de 35 años expresó sentirse muy feliz y honrada por la oportunidad que le dieron sus "jefes" en Televisa y también con la producción de TUDN por elegirla para la cobertura de la fiesta de futbol: "Qatar representa un reto profesional, para mí es muy emocionante ir a un mundial, un mundial representa una cereza en el pastel hablando profesionalmente".

