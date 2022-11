Se volvió hombre: Tras 50 años en Televisa y sin dinero, protagonista renuncia a TV Azteca por 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien fue sacada del clóset por una polémica conductora, traiciona a TV Azteca y aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Verónica Castro, quien prácticamente se volvió hombre en un famoso melodrama de Televisa, Rosa Salvaje. La actriz, quien caba de cumplir 70 años, apareció en la cuenta de Twitter del matutino ya que destacaron lo mucho que se parece a su nieta, Rafaela Castro.

Como se recordará, la madre del cantante Cristian Castro fue sacada del clóset por Yolanda Andrade hace unos años, destapando una bomba en el medio artístico. Y es que la sinaloense sostuvo que se casaron en una boda simbólica, aunque la actriz lo negó rotundamente y se alejo del ojo público un tiempo. La protagonista de telenovelas como Los ricos también lloran y Mi pequeña soledad, en donde se vistió como hombre pues usaba pantalones, gorras y vestimenta holgada en vez de vestidos, hasta adivirtió que se retiraría.

Tras hacer Pequeños Gigantes en Televisa, y luego de 50 años en sus filas, 'La Vero' ha dado entrevistas exclusivas para el programa Ventaneando de Pati Chapoy en TV Azteca, contando que cuando era niña hubo un tiempo en el que no tenían para comer pues no había dinero, sin embargo, ahora aparece en el programa Hoy tras el escándalo en el que se vio involucrada luego de ser señalada de tener presuntas conversaciones inapropiadas por Zoom con varias menores de edad, lo que no fue confirmado.

En el portal Las Estrellas publicaron un video de la nieta de la actriz en el que aparece cantando, impactando no solo por su potente voz sino porque para muchos es el clon de su abuela. La hija menor de Cristian Castro, quien lamentablemente ya no tiene contacto con 'La Vero', mostró que trae el talento en la sangre y protagonizó un tierno momento en Colombia, donde cantó en público y le dedicó su presentación a su mamá, Paola Erazo, expareja de su padre.

"Les presento una composición que le dediqué a mi mamá Paola, dedíquenla y compártanla en sus redes para sus mamitas", escribió la pequeña como descripción de la grabación. Usuarios en redes sociales destacaron que la menor seguramente crecerá para ser una estrella como su familia. Y aunque ya no habla con su abuela, las fotos que tienen juntas siguen en Instagram, confirmando que son como dos gotas de agua.

