Se volvió mujer: Tras 23 años en Televisa y retiro de novelas, galán llega a 'Hoy' y hunde a TV Azteca

Ciudad de México.- Un famoso actor y cantante, quien cuenta con más de 23 años de experiencia en Televisa y que desde hace un par de años permanece retirado de las telenovelas, sorprendió al público de la televisora debido a que este viernes 11 de noviembre regresó al programa luego de haber renunciado y dio un duro golpe al rating de TV Azteca. Se trata de Yurem Rojas, quien reapareció en el matutino como conductor invitado.

El intérprete llegó a las filas de la televisora de San Ángel durante su su infancia y realizó las telenovelas Carita de ángel (2001) y De pocas, pocas pulgas (2003) mientras que cuando ya era un joven se unió a proyectos como Rebelde, Nace una estrella, Al Diablo con los Guapos, por mencionar algunas. También formó parte de los participantes del reality La nueva banda Timbiriche, donde no la pasó muy bien ya que sufrió bullying y rechazo por parte de sus compañeros.

En Timbiriche se puso feo, yo no cantaba y todo (el público) votaba por mí, los mejores cantantes iban saliendo porque les tocaba contra mí y se fueron en mi contra, me dejaron de hablar, me hice hasta mi amigo imaginario... nadie me habló al final, tuve que hablar con la psicóloga", contó en Pinky Promise.