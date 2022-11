Tras 8 años retirada de Televisa, exconductora de TV Azteca se une a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora y actriz, quien durante 8 años no ha tenido un proyecto fijo en Televisa y que además ya pudo hacer su debut en TV Azteca, sorprendió a los televidentes debido a que luego de meses, por fin reapareció en el programa Hoy y dio un duro golpe al rating de Venga la Alegría. Se trata de la reconocida María Elena Saldaña, quien es mejor conocida por su entrañable personaje de 'La Güereja'.

La originaria del estado de Veracruz empezó su carrera en la empresa de San Ángel ha mediados de los 80's participando en programas como Cosas de Casados (1985), Mi secretaria (1985-1986), Las Solteras del 2 (1987-1988), Volver a empezar (1994-1995) y más. Sin embargo, se volvió todo un éxito en la televisión luego de crear e interpretar al aclamado personaje de 'Mariquita Pérez Castro La Güereja'.

Gracias a este personaje María Elena logró protagonizar dos exitosas series en Televisa La Güereja y algo más y Güereja de mi vida, al lado del primer actor Benito Castro a quien llamó 'Papiringo'. También tuvo participaciones en el desaparecido programa Cero en conducta (2000) y en 2009 se unió a las filas de la empresa del Ajusco siendo parte del programa Para todos junto a Mauricio Barcelata, Mimí y más personalidades.

Fuente: Internet

En los últimos años la veracruzana de 58 años estuvo viviendo de sus ahorros ya que decidió no salir a trabajar porque le tenía demasiado miedo a contagiarse de Covid-19 pero este 2022 por fin volvió a los foros de grabación de la mano de Televisa. Resulta que el productor Reynaldo López la buscó para que hiciera una actuación especial en Tal para cual, serie que es un 'spin-off' de La Hora Pico y que protagonizan Consuelo Duval y Lorena de la Garza.

Pero vaya sorpresa que dio 'La Güereja' a los televidentes debido a que la mañana de ayer jueves 10 de noviembre regresó al Canal de Las Estrellas dando una entrevista exclusiva al programa Hoy. La primera actriz habló con los reporteros de esta emisión sobre el supuesto fraude que habría cometido con una propiedad que actualmente habita el actor Rubén Cerda, quien argumentó que él tiene todas las pruebas para corroborar que es el propietario.

Sin querer compartir detalles sobre el caso, la veracruzana adelantó que ya dejó todo en manos de sus abogados: "Estoy mucho muy tranquila gracias a Dios...", expresó y dijo que ya buscó a Rubén para tratar de arreglar la situación pero este no la atendió: "Le mandé un mensaje la semana pasada y no me contestó, entonces pues sé que tiene otros pendientes, no tengo porqué esconderme". Saldaña finalizó la entrevista adelantando que ella y Benito Castro podrían realizar juntos una película sobre 'La Güereja'.

Es algo que está así todavía, con alfileres, pero nos tenemos que juntar antes de que este año termine".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy