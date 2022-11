Tras luchar contra el cáncer de piel, estrella de TV da inesperada noticia sobre su matrimonio

Los Ángeles, Estados Unidos.- Exactamente hace un mes, una afamada estrella de televisión reveló a través de su cuenta oficial de Instagram que los médicos le habían detectado melanomas en etapa 2 o lo que es lo mismo, cáncer de piel. Durante las últimas cuatro semana, la famosa estuvo hablando sobre el proceso médico que le han aplicado los doctores con la finalidad de crear conciencia con respecto a lo que esta enfermedad podría conllevar. Resulta ser que este viernes, 11 de noviembre, se quiso alejar de ello y compartió dio una tremenda noticia de su matrimonio.

Se trata de Teddi Mellencamp, una afamada personalidad de la televisión estadounidense, quien es principalmente conocida por su participación en el reality show Real Housewives of Beverly Hills. Como se mencionó anteriormente, la tarde del pasado 11 de octubre, la también influencer reveló en su cuenta oficial de Instagram que, tras realizarse con un conteo de rutina, los médicos descubrieron que había desarrollado, de nueva cuenta, melanoma, en la zona de la espalda.

Teddi Mellencamp y Edwin Arroyave

Para la siguiente semana, es decir, el 18 de octubre, la estrella de televisión publicó una actualización sobre lo que seguiría para ella. Según sus mensajes requeriría una cirugía de incisión amplia y mapeo nodal; también necesitaría una segunda intervención con la que le realizarían una biopsia linfonoide centinela; mientras que el miércoles, 27 de del mismo mes, la rubia publicó una fotografía donde aparecían varias cicatrices en su espalda, cada uno representaba un melanoma.

Luego de ello Mellencamp dejó de publicar actualizaciones, lo que alertó a sus fans y aunque todo aparentaba tener una mala pinta, la realidad es que ella se estaba dando su propio espacio debido a que como la propia influencer mencionó a partir de todo lo anteriormente mencionado debía esperar y eso significaba que se encontraba en la etapa más angustiante de su camino, ya que, no sabía exactamente cómo terminaría todo el proceso.

Recién este viernes, 11 de noviembre, Mellencamp realizó una nueva actualización donde decidió apartarse del tema del cáncer para reflexionar sobre su matrimonio, con Edwin Arroyave, con quien está casada desde el año 2011 y aunque reveló que en las redes sociales siempre se muestra el lado perfecto de todo, la realidad es que ambos han tenido que enfrentar diversos problemas, de los cuales han tenido que aprender para continuar juntos.

En la vida nada es fácil. Esto incluye nuestro matrimonio (...) Algunas personas dicen cosas que no quieren decir, otras se cierran. Para nosotros estos últimos 3 días han sido acerca de tener todas esas conversaciones (...) Me he aferrado a años de resentimientos por mi matrimonio porque la idea de superarlo y tener que sentir realmente me ha asustado y lo mismo con Edwin. Mucho de eso también ha surgido de nuestros traumas de la infancia (...) Te amo Edwin y me siento bendecida de este viaje juntos", declaró la famosa