Tras ser acusada de arremeter en contra de Shakira, Thalía sale a desmentir las declaraciones

Estados Unidos.- Luego de que se mencionara que la cantante Thalía había arremetido en contra de la colombiana Shakira, la intérprete de Amor a la Mexicana, argumentó que todo era falso, a lo cual ella afirma que le tiene mucho respetos, luego de que recientemente coincidieron en el lanzamiento de nuevos sencillos, teniendo más aceptación el trabajo de la expareja de Piqué.

De acuerdo con el diario Clarín, una tiktoker habría hablado con Thalía y sus palabras fueron arrolladoras contra la ex de Gerard Piqué.

La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere", según dijo la esposa de Tommy Mottola.