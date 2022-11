Adiós Chapoy: Tras volverse hombre y destrozar a Legarreta, actriz baja 13 kilos y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien ha dado varias entrevistas a TV Azteca y Pati Chapoy ya que no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Sherlyn González, quien hace unos años acaparó titulares por unos presuntos audios que se filtraron en los cuales insulta a la conductora del matutino de Las Estrellas Andrea Legarreta, aunque ella negó una enemistad.

Sherlyn ha participado en telenovelas como El juego de la vida, Clase 406, Corazones al límite y Amores verdaderos. También se unió al elenco del programa Hoy en 2020 tras anunciar su embarazo. Y es que la actriz desató polémica tras revelar que estaba esperando a su primer hijo luego de su divorcio, pero el padre no era su ex ni otra expareja, sino que señaló que logró embarazarse por inseminación artificial, sin revelar el nombre del donador.

En ese mismo año se filtraron unos audios en los que ella presuntamente arremete contra Andrea Legarreta, llamándola "perr..." y asegurando que la dejaría sin trabajo, sin embargo, ella aseguró que estos eran falsos y que cualquier roce que había surgido entre ellas lo habían resuelto. Tras subir 13 kilos esperando a su primogénito, la actriz sorprendió al recuperar su figura casi de inmediato, aunque estuvo un tiempo alejada de la pantalla chica.

En 2021 volvió y participó en ¿Qué le pasa a mi familia? y este año se transformó en hombre al caracterizarse como el cantante colombiano Camilo para el reality show Tu cara me suena, aunque también estuvo en TV Azteca dando entrevistas a Ventaneando y Venga la Alegría. Ahora, aparece en redes del programa Hoy pues retomaron las declaraciones que dio sobre su segundo embarazo, pues la actriz afirmó que ya está en proceso de tener otro bebé para hacerle compañía a André.

El portal Las Estrellas retomó una entrevista en la que la también conductora de 37 años destapó el sexo de su segundo bebé: "Sí, sí vamos a elegir el sexo del bebé, vamos a hacer un in vitro y vamos por una niña", señaló. "Sí, para tener niño y niña y cerramos la fabrica ahí", reveló. Y es que señala que este es el momento para que sus hijos no se lleven tantos años "Me parece que es una buena edad, que no es ni muy grande la diferencia de edades y que se pueden acompañar muy bien, y porque también nos vamos poniendo más grandes".

El tiempo no perdona y yo quiero seguir siendo una mamá que les pueda seguir el paso a mis hijos, que pueda jugar con ellos, treparse al árbol, bajarse la resbaladilla, etcétera", finalizó.

