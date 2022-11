Adiós 'Hoy': Tras 27 años, Galilea Montijo pierde exclusividad en Televisa y llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 27 años al aire en programas y telenovelas de Televisa, la conductora del programa Hoy Galilea Montijo los traiciona al aparecer en la competencia. Sí, la tapatía se lució en las pantallas del programa de TV Azteca Ventaneando, dejando en shock a todos. La guapa presentadora de 49 años al parecer ya habría perdido su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel como se vino rumorando desde hace varios meses, pues apareció en el programa de Pati Chapoy.

Como se recordará, Galilea empezó su carrera en el medio artístico como reina de belleza, sin embargo, pronto debutó en la televisión. La nacida en Guadalajara, Jalisco comenzó a tener apariciones en telenovelas como El Premio Mayor, Azul, Tú y yo, Tres Mujeres y El precio de tu amor. En 2006 vino su protagónico junto a Gabriel Soto, Alejandra Barros y Eduardo Yáñez en La verdad oculta, aunque después de eso se dedicó de lleno a la conducción al volverse titular en el programa Hoy.

Montijo destacó como conductora en Vida TV, Pequeños Gigantes y varios Premios TVyNovelas, sin embargo, fue en el matutino de Las Estrellas donde ha estado más tiempo, convirtiéndose en una de las favoritas del público junto a Andrea Legarreta, Raúl Araiza y muchos más. No obstante, desde hace tiempo se dice que abandonaría la televisora para irse a Univisión en Estados Unidos y que este año finalizaría su exclusividad, por lo que estaba en presuntas negociaciones con ejecutivos.

¿Galilea Montijo abandona 'Hoy'?

Y al parecer ya no tendría 'compromiso' con Televisa pues la conductora apareció este viernes 11 de noviembre en las pantallas del programa Ventaneando. Gali posó para las cámaras del programa de espectáculos porque asistió a un importante evento de moda este jueves en la CDMX. La conductora de Hoy deslumbró desde la alfombra rosa de la revista Glamour México, la cual reconoció a mujeres exitosas en todos los ámbitos.

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

Entre las asistentes también estuvieron Macarena Achaga, Alessandra Ambrosio, Fátima Molina, Ana Claudia Talancón, Ximena Sariñana, Martha Debayle, Elizabeth Álvarez y Aislinn Derbez. Incluso, Galilea brindó una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, conducido por Gustavo Adolfo Infante, donde habló de su fallido casting para entrar a Garibaldi y lo que hace para mantener una envidiable figura.

"Lo conté porque me acordé... eso fue hace más de veintitantos años, pero lo conté como 'ay, me hubiera tocado a mí'. No sé, lo dije", señaló con una gran sonrisa. Y sobre si se hubiera quedado en al agrupación, comentó: "Yo disfruto el escenario en todos los sentidos, como conductora, actriz... entonces pues no fue la cantada, no es lo mío (...) solamente con el agüita de jamaica y en las fiestas", dijo entre risas. Aunque no está confirmado que haya perdido su exclusividad, podría ser el caso ya que Gali nunca había aparecido en la competencia.

Fuente: Tribuna