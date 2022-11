Adiós TV Azteca: Tras 26 años, Chapoy sale del aire y Gustavo Adolfo Infante hunde a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 26 años al aire en el programa de espectáculos Ventaneando, la conductora Pati Chapoy abandona las instalaciones de TV Azteca y revelan la peor noticia: la competencia los destrozó en rating. De acuerdo a datos de audiencia, reportan que el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, y conducido por Gustavo Adolfo Infante, los superó en televidentes esta semana.

La jefa de espectáculos en el Ajusco ha estado más de 28 años en la empresa de Ricardo Salinas Pliego, sin embargo, en sus inicios trabajó en Televisa durante muchos años, hasta que fue despedida. Fue en la televisora de San Ángel que la conductora trabajó con Gustavo Adolfo Infante, sin embargo, ambos se volvieron rivales con el tiempo y en la actualidad no tienen una buena relación, pues ambos desde sus respectivos programas se han lanzado fuertes comentarios.

Gustavo Adolfo Infante nunca ha ocultado su rivalidad con Pati Chapoy, asegurando que no es buena periodista, además de comentar que presuntamente hacía brujería: "Yo la respeto, pero no como periodista, creo que no es buena para la entrevista, no nos caemos bien ella y yo", dijo hace un tiempo Gustavo. "Trabajé 6 años con la señora Chapoy pero a ella no le gusta la competencia y cuando empiezo a hacer programas similares me empieza a atacar y como yo tengo el hocico muy grande, le empiezo a responder y pues a ella no le gustó", comentó.

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

Luego de que este viernes 11 de noviembre Pati abandonara el Ajusco y el foro de Ventaneando, dejando a Daniel Bisogno, Mónica Castañeda, Pedro Sola y Ricardo Manjarrez sin su presencia, le dan una terrible noticia. Primero, a través de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo aprovechó la celebración de los dos años de su canal para presumir que venció el rating de Ventaneando, pese a que durante mucho tiempo ellos los superaron.

"Fíjense que andamos bien contentos porque el día de ayer en el programa 'De Primera Mano', que se transmite por Imagen Televisión, a las tres de la tarde, ya le habíamos ganado por algunas décimas de rating a 'Ventaneando' y casi todo el tiempo 'Ventaneando' estaba arriba de nosotros, para ser claros", dijo hace un par de días. "El día de ayer tuvimos dos puntos y ellos 1.80, es decir que tuvimos un 10 por ciento más de audiencia que ellos y aparte con el doble de tiempo, esto me pone muy contento", finalizó.

Esto fue corroborado por el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga: "Tengo ratings (...) tengo audiencias en mis manos, de la televisión abierta mexicana. 'De Primera Mano', empieza con 327 mil espectadores y logra 2 puntos de rating al final. Por otra parte, Ventaneando empieza en 325 mil pero en su promedio logra 1.8 (...) no se necesita ser rey de la estadística para saber que Ventaneando ya no es líder de espectáculos en la televisión mexicana y que después de muchos años por decisiones que TV Azteca ha tomado porque los mandaron a un horario que no los favorece tanto", indicó.

Y añadió: "Chapoy tiene una terrible noticia cuando le lleguen las audiencias. De Primera Mano 2 puntos y 1.8 Ventaneando", reiteró. Aunque se desconoce cómo haya tomado la noticia la periodista y por qué se ausentó de Ventaneando, ya que no publicó nada en sus redes sociales, esto seguramente complicará el panorama para el programa, el cual desde hace tiempo se rumora que podría salir del aire luego de 26 años transmitiéndose por Azteca Uno.

Fuente: Tribuna