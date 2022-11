Con el sentimiento a flor de piel, Lucero sacude a sus fans tras dar noticia de su hijo mayor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este sábado, 12 de noviembre, la querida y afamada cantante, Lucero, sacudió a sus más de 8 millones de seguidores de su cuenta oficial de Twitter, donde compartió un mensaje relacionado a su hijo, José Manuel Mijares Hogaza, dado a que el texto fue compartido a las 2:00 horas de la madrugada ¿será un indicativo de que algo malo le ocurrió al joven?

La realidad es que esto no es así, aunque la intérprete de temas como Me reviviste, A través del vaso, Vete con ella, No me hablen de él, Tácticas de guerra y Necesitaría, sí tenía fuertes motivos para escribir el texto y es que, resulta ser que cuidó del detalle de publicar dicho mensaje en horas de la madrugada porque se trata de una felicitación de cumpleaños para José Manuel, a quién concibió durante su matrimonio con Manuel Mijares.

Feliz cumpleaños a este bebé que hoy es un hombre que cumple 21 (años) y que cada día me hace sentir la mamá más feliz y orgullosa del mundo. Te amo con todo mi Jos. Qué Dios y la Virgen te bendigan siempre y sigan cuidando tu camino", declaró la intérprete

Lucero felicita a su hijo por su cumpleaños

Créditos: Twitter @LuceroMexico

Durante los últimos años, mucho se ha hablado de Lucerito Mijares, quien si bien aún no se dedica de lleno a su carrera musical, sí que ha tenido varias apariciones en compañía de sus padres, en diversos conciertos y es que, la joven de 17 años posee una voz prodigiosa, por lo que es natural que poco se sepa de José Manuel, quien a lo largo de su vida ha dejado muy en claro que no gusta de aparecer en el foco de atención.

Pero... ¿a qué se dedica el hijo mayor de Lucero y Mijares? Existe un dicho que reza que 'la manzana no cae muy lejos del árbol' y este es el caso de José Manuel, quien si bien no eligió ser cantante, sí optó por hacer una carrera en el mismo ámbito, al igual que sus padres, aunque él optó por ser productor musical. También se sabe que es un gran fan de tocar guitarra y batería, por lo que también ha acompañado a sus progenitores en diversos conciertos.

Como Lucero bien declaró en su publicación, José Manuel apenas cumplió 21 años, por lo que aún es muy joven, así que, al igual que a su hermana, aún les queda un largo camino por recorrer en la industria musical, aunque esto no tiene preocupados a sus padres, ya que, en diversas ocasiones han declarado que sus hijos cuentan con todo su apoyo, tal fue el caso de Lucero, quien este año reveló que su hija menor quería estudiar en el extranjero y aunque dicha ideal le dolía reafirmó su postura de apoyarla en todo lo necesario.

