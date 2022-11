Danna Paola arranca 'XT4S1S' en Guadalajara con vendas en la cabeza tras sufrir accidente

Guadalajara, Jalisco.- Los fanáticos de la cantante y actriz Danna Paola por fin fueron testigos del primer concierto de su gira 'XT4S1S', misma que indicó de manera oficial la noche del pasado viernes 11 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, ciudad que además de haber entonado los más grandes éxitos de la antes mencionada, también fueron testigos de su profesionalismo, pues aún con el accidente que sufrió y las vendas en la cabeza que arruinaron su atuendo, ella insistió que no dejaría de cantar.

A través de las redes sociales se han hecho virales los videos donde la interprete de Mala fama, Nada u Oye Pablo, celebró que por fin recibió su primer peluche del 'Dr. Simi', el cual abrazaba tiernamente mientras explicaba a la audiencia el motivo por el cual había ‘saltado’ al escenario con un gran vendaje en la frente, algo por lo que incluso señaló que uno de sus ojos estaba severamente hinchado pero ella no iba a cancelar por nada del mundo.

Instagram @dannapaola

"Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila vieron. Estoy bien, se los juro", dijo sin mostrarse adolorida o con intenciones de despedirse anticipadamente de la audiencia.