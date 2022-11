Divorciada y desfigurada: Tras amorío con dueño de Televisa y 18 años retirada, actriz llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 18 años retirada de los foros de grabación en México y luego de haber tenido un romance con el dueño de Televisa, una querida protagonista aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Kate del Castillo, quien tras cumplir 50 años y críticas por presuntamente abusar del bótox y quedar irreconocible, deja en shock al presumir una foto con su novio, el fotógrafo Edgar Bahena, con quien no había posado en un evento en público hasta ahora.

Como se recordará, Kate debutó en la televisora de San Ángel en los años 90 y protagonizó telenovelas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La Mentira, Ramona y Bajo la misma piel. La hija del primer actor Eric del Castillo no ha hecho otro melodrama en la empresa desde hace 18 años, pues se mudó a Estados Unidos, donde ha estado trabajando en Telemundo en La Reina del Sur y ha hecho varias series para diversas plataformas de streaming.

En 2015, tras protagonizar un fuerte escándalo al reunirse con el capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán y el actor Sean Penn cuando el sinaloense seguía prófugo de autoridades, la actriz se metió en problemas por lo que tuvo que dejar México. Tras resolver su situación, pudo volver al país y empezó a trabajar, sin embargo, continúa viviendo en Los Ángeles, lugar donde fue captada por primera vez con su novio Edgar Bahena.

Kate, quien acaba de ser criticada en redes por presuntamente abusar de cirugías y acabar 'desfigurada', tuvo un romance con Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa, en los años 90 y se divorció dos veces, sin embargo, ahora sí goza de un gran momento personal luego de iniciar una relación con Edgar Bahena, con quien se sabía que salía hace tiempo pero apenas confirman su romance en un evento público luego de que la mexicana se diera una nueva oportunidad en el amor.

La actriz apareció en redes de programa Hoy pues ambos posaron juntos durante la develación de la estrella de Angélica Vale en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ambos se mostraron felices y sonrientes, además de tener románticos gestos el uno por el otro. Ambos se centaron cerca de Omar Chaparro y hasta posaron con el actor Jaime Camil, pues todos fueron invitados por 'La Vale'. Aunque Kate ha señalado que no quiere tener hijos, su novio sí tiene y aseguran que se llevan de maravilla.

Sobre su relación, la guapa actriz solamente ha hablado poco: "Ya me cacharon, ni modo que les diga que no. Es un chico inteligentísimo, súper talentoso, que de todo puede platicar y admiro su talento. Es un tipo que va a llegar muy lejos como fotógrafo. No ha sido tan repentino realmente, pero es un chavo que, primeramente, me hace sentir muy en paz, estoy muy tranquila, muy a gusto porque me hace mucha compañía", finalizó.

