En coma y divorciada: Tras 20 años retirada de TV Azteca, actriz traiciona a Televisa con 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien estuvo en coma y tuvo un tormentoso divorcio, aparece en Venga la Alegría luego de haber dejado TV Azteca y Televisa. Se trata de Daniela Spanic, quien acompañada de su hermana Gaby Spanic, alzaron la voz por la agresión que sufrió y el infierno que ha vivido en los últimos años con su exesposo Ademar Nahúm. La actriz rompió en llanto y abrió su corazón ante las cámaras del matutino del Ajusco pese a las críticas de Pati Chapoy.

La actriz de melodramas como La Duda en TV Azteca y La Usurpadora en Televisa, cayó en coma luego de sufrir un derrame cerebral hace unos años, estando embarazada de su hija. Afortunadamente, aunque quedó con algunas dificultades para hablar, logró tener a su hija. En 2017 se divorció del padre de la menor, con quien ha tenido fuertes diferencias pues luego de 20 años retirada, reaparece para relatar que ha vivido un infierno y afirma que ha soportado violencia e infidelidades.

Daniela Spanic en 'La Duda'

En la conferencia de prensa que convocó junto a su hermana, dijo: "Nos abandonó, bueno, nos abandonó porque se fue con otra mujer y mi hija sufrió mucho también (...) yo no he dicho nada por mi hija, porque ha sido manipulada", sostuvo entre lágrimas. Y es que las Spanic reunieron a la prensa para señalar los presuntos abusos que han sufrido por parte de él, afirmando que es alguien "manipulador", además de que interpondrán una denuncia contra él por violencia familiar.

"Siempre me ha gritado, siempre ha decidido él por mi hija y ha tomado decisiones por mí y no lo soporto. Me quería botar del coche. Cuando llegamos a la casa que el doctor me dijo que no podía caminar, él abrió la puerta y me lanzó al piso, tuve que ir gateando a mi cuarto", dijo con la voz entrecortada. Por otro lado, aseguró que su chofer, contratado por su ex, también la ha violentado: "Ese chofer siempre me ha gritado fuera y dentro de mi casa".

Y agregó: "Me ha amenazado y me ha mandado a operaciones que no tengo información de las que me han hecho". La actriz contó que Ademar se enteró de la conferencia y le envió un audio: "Quiero que actúes como una persona inteligente. Te están usando de la manera más baja del mundo. La señora está anunciando que tú te vas a presentar ahí para brindarle todo su apoyo. Simplemente para que el que quede como desgraciado y maldito, sea el padre de tu hija y la señora siga con sus escándalos", le dijo en el audio que mostró ante la prensa.

Fuente: Tribuna