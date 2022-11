Luto en la farándula: Tras luchar contra devastadora enfermedad, querido músico pierde la vida

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El pasado viernes, 11 de noviembre, la farándula inglesa se vio obligada a vestirse de luto después de que un afamado y talentoso músico perdiera la vida a la edad de los 65 años, esto después de haber luchado contra mucho tiempo contra una desgarradora enfermedad. Si bien los hechos ocurrieron el día de ayer, la noticia trascendió hasta este sábado, 12 del mismo mes.

Se trata de Keith Levene, quien es un afamado guitarrista, mismo que cofundó las bandas inglesas The Clash y Public Image Ltd. De acuerdo con información brindada a través de un hilo de Twitter de su compañero, el cantante Adam Hammond, quien escribió: "Con gran tristeza informo que mi amigo cercano y legendario guitarrista de Pubilc Imge Limited, Keith Levene, falleció el viernes 11 de noviembre. No hay duda de que Keith fue uno de los guitarristas más innovadores, audaces e influyentes de todos los tiempos.

Keith Levene pierde la vida tras luchar contra cáncer hígado

Según datos del medio New York Post, Levene falleció por cáncer de hígado, enfermedad con la que estuvo lidiando durante algún tiempo; sin embargo, su compañero de The Clash se negó a recordar a su gran amigo por la enfermedad, por lo que creó un hilo en la aplicación del ave azul donde habló sobre la carrera de su colega: "Keith buscó crear un nuevo paradigma en la música y con los colaboradores John Ldon y Jah Wobble lograron precisamente eso", declaró Adam.

Finalmente, Adam envió su más sentido pésame a la pareja de Levene, Kate y a su hermana, Jill, así como al resto de su familia, al tiempo en el que continuaba enalteciendo el gran talento de Keith: "Nuestros pensamientos y amor están con su pareja Kate, su hermana Jill y toda la familia y amigos de Keith. El mundo es un lugar más oscuro sin su genio. La mía será aún más oscura sin mi pareja"; concluyó el mensaje.

Keith fue un guitarrista que nació en Londres, Inglaterra, en el año 1957 y, como era de esperarse, rápidamente mostró tener grandes dotes en la música, por lo que cuando aún era adolescente se unió a la banda Yes; mientras que a los 18 años creó la banda que le daría fama mundial: The Clash, junto al guitarrista Mick Jones y el bajista Paul Simonon, donde interpretaban canciones de índole político.

Fuentes: Tribuna