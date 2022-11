Querida cantante se viste de luto y sufre el fallecimiento de un ser querido: "Estoy desconsolada"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La madrugada del martes, 1 de noviembre del presente año, el mundo de la música se vistió de luto, después de que un querido rapero perdiera la vida en medio de un tiroteo, en una fiesta privada. A dos semanas de estos hechos, una afamada cantante, quien también es su cuñada, expresó el dolor que había estado sintiendo durante estos últimos 14 días, hacía afirmaciones en las que esperaba que su familiar putativo estuviese descansando en paz.

Como algunos recordarán al principio de este mes el afamado integrante del trío Migos, Takeoff, perdió la vida en un bar de Houston, Texas, en Estados Unidos, luego de que, presuntamente, su primo Quavo, se viera involucrado en una pelea de por una partida de dados; según los reportes, de alguna manera el atacante terminó por desquitar su furia en el ahora occiso, a quien le dio dos disparos, uno en la cabeza y otro en el brazo, hecho que lo dejó sin vida en el lugar.

Takeoff y Cardi B

Como era de esperarse, la repentina pérdida del cantante de 28 años, despertó el desasosiego entre sus familiares cercanos, entre ellos el de la afamada rapera Cardi B, quien está casada con el primo de Takeoff, Offset. La intérprete de I like it y Up manifestó su dolor, a través de las redes sociales en cuanto se enteró de los hechos y aunque ya pasaron dos semanas de ello, recientemente hizo una nueva actualización en su cuenta oficial de Instagram, donde narró lo triste que se ha encontrado durante los últimos días.

La cantante de Tomorrow 2 y Please Me compartió durante la noche de ayer, viernes 11 de noviembre, una serie de fotografías del cantante y de la agrupación, Migos, que fueron ambientadas con varias canciones interpretadas por el propio Takeoff: "Entender tu prematura muerte ha traído una gran cantidad de dolor y tristeza a tantas vidas. El impacto que tuviste en este mundo fue tan considerable y hemos luchado para comprender la tragedia. Tengo el corazón roto, pero estoy agradecida pro todos los preciosos recuerdos que pudimos compartir mientras estabas aquí con nosotros", declaró la famosa.

Cardi B envía mensaje a Takeoff

La intérprete de temas como Press y Be Careful continuó su mensaje explicando que tanto para ella como para el resto de los seres queridos de Takeoff, esto ha sido una "pesadilla": "El vacío que tus hermanos sienten es insoportable y ruego que les de Offset, Quavo, a tus amigos y familiares fuerza para seguir adelante mientras están tratando de hacer frente a esta pérdida". Cabe señalar que, es posible que la familia del intérprete de 28 años se sienta especialmente desconsolada porque aún no capturan al tirador que le arrancó la vida.

Fuentes: Tribuna