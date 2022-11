Tras dejar 'VLA', ejecutivos de Televisa corren a Tania Rincón de 'Hoy' y confirman a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Es oficial! Tras despedirse este viernes 12 de noviembre, la conductora Tania Rincón queda fuera del programa Hoy y confirma a su reemplazo. Tras haber estado 8 años en Venga la Alegría, matutino de TV Azteca, la originaria de Michoacán debutó en el matutino de Televisa el año pasado, sin embargo, confirmó que abandona la televisora de San Ángel para irse de México. Y es que Tania cubrirá el Mundial de Catar, el cual arranca en los próximos días.

En entrevista para el canal de YouTube de Edén Dorantes, la exconductora de Guerreros, quien renunció en el 2020 al Ajusco, se pronunció acerca de la travesía que emprenderá de la mano de TUDN: "Estamos a punto de emprender el viaje, en unas horas corro al aeropuerto, un viaje muy largo, a tierras desconocidas", compartió. Asegurando que la parte más difícil será extrañar a su familia, contó que estará haciendo de todo: "Me tocará hacer República Deportiva todos los días porque es una edición especial que se llama República de la Copa que va para Univisión".

Tania Rincón

Y agregó: "Julián Gil y yo tenemos la encomienda de hacernos virales. La sección se llama ser viral y es una competencia que tenemos sobre quién tiene más Likes a lo largo del día y al final tendrá el que gane un reconocimiento", contó, añadiendo que cubrirá las previas de los partidos de la Selección Mexicana y también los de Brasil. Y sobre lo que estará haciendo, comentará que seguirá enlazándose al matutino: "Mucho trabajo más los enlaces a Hoy todos los días, con la agenda llena", dijo.

Sobre la competencia en TV Azteca, empresa en la que estuvo por años antes de irse a la televisora de San Ángel en 2020, se mantuvo al margen y no hizo ningún mal comentario sobre la empresa, simplemente señalando que TUDN tiene todo para que le vaya bien en este Mundial. Por otro lado, le preguntaron quién cubrirá su lugar ahora que no esté por varias semanas y dijo: "La decisión de quién se queda en mi lugar no depende de mí, depende de Andrea Rodríguez la productora".

No obstante, confesó que ya había escuchado a quién eligieron ejecutivos para reemplazarla: "Por ahí me enteré que creo que regresa Marisol González que finalmente ella nunca se ha ido, siempre ha sido parte de la familia de Hoy. Amo a Marisol y sé que lo hará increíble", dijo. "Yo me estaré enlazando todos los días a Hoy para contarles de mis odiseas y lo que ocurra allá en Catar", finalizó la presentadora, asegurando que será una experiencia "retadora" por lo conservador que es el país, pero "no menos emocionante".

Marisol González reemplazará a Tania Rincón

Fuente: Tribuna