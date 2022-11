Tras desprecio por "vieja" y sin exclusividad en Televisa, actriz vuelve a 'Hoy' y hunde a TV Azteca

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien desde 2017 se quedó sin contrato de exclusividad en Televisa y presuntamente los productores dejaron de contratarla por su edad, sorprendió a toda la audiencia debido a que hace unas horas reapareció en el programa Hoy y anunció su regreso a la actuación por todo lo alto. Se trata de Mayrín Villanueva, quien protagonizará la nueva serie de comedia de la empresa.

La oriunda de Toluca, Estado de México, comenzó su trayectoria en las filas de San Ángel en 1997 cuando actuó en la serie Mi generación donde conoció a su primer esposo, el actor Jorge Poza, con quien procreó a sus hijos mayores Sebastián y Romina. Realizó su debut en los melodramas un año más tarde con Preciosa y luego actuó en Niña amada mía, Yo amo a Juan Querendón, Mi corazón es tuyo, Una familia con suerte, Mentir para vivir, Mujeres de negro y Me declaro culpable.

No obstante, durante estos 25 años de carrera en Televisa la guapa artista de 51 años solo había podido protagonizar cinco novelas por lo cual se especuló que los ejecutivos tenían un veto en su contra. Aunado a esta situación en 2017 los productores de dejaron de darle papeles importantes por "vieja" y poco después se reveló que había dejado de ser la consentida de la empresa luego de quedarse sin exclusividad.

En 2019 se aseguró que tanto a ella como a su esposo, el actor Eduardo Santamarina, les retiraron el jugoso contrato con el argumento de que por su edad y apariencia ya no cautivaban al público telenovelero. Luego el canal de YouTube Chacaleo señaló que Mayrín fue humillada cuando la llamaron para dar vida al papel de la mamá de Camila Sodi en el remake del melodrama Rubí, siendo que ellas apenas se llevan unos años de diferencia por lo que tuvo que ser "disfrazada para no opacar a la protagonista".

Afortunadamente el pasado 2021 Villanueva volvió por todo lo alto al Canal de Las Estrellas protagonizando el melodrama Si nos dejan, remake de Mirada de mujer, y fue todo un éxito, mientras que este 2022 ya se encuentra trabajando en su nueva serie de comedia ¿Es neta Eva?, en donde dará vida a la protagonista. A través de una entrevista exclusiva con el programa Hoy, la guapa actriz presumió este gran proyecto que se estrenará en 2023 y que planea dar un certero golpe al rating de TV Azteca.

La intérprete de 'Silvia' en la serie Vecinos además habló sobre su fallecido compañero Octavio Ocaña, quien ya cumplió 1 año desde su repentina partida: "Durísimo, es una pérdida tremenda, le seguimos mandando nuestro amor donde quiera que esté". Además terminó diciendo que su matrimonio está mejor que nunca y reveló que mantiene una excelente relación con su colega Itatí Cantoral, la exesposa de Lalo Santamarina.

Pues sí (tenemos una gran relación), a nosotras no nos tocó en ese año, no tenemos nada que nos ponga nada malo... Al revés, yo comparto, me hace favor de compartir a sus hijos, que son lo máximo esos niños, los educaron que qué impresión y aparte nuestras hijas se llevan muy bien", declaró.