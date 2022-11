Tras tratar de allanar su casa, estrella de TV interpone orden de restricción a su acosador

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras haber pasado por un duro divorcio, peleas legales con su exesposo por la obtención de la custodia compartida de sus hijos, y haber sufrido un traumático asalto en la habitación de un hotel, donde le robaron 10 millones de dólares en joyas, una famosa estrella de televisión vuelve a enfrentar adversidades luego de que un sujeto intentó allanar su domicilio en tres ocasiones e incluso afirmó que se comunicaba telepáticamente con ella, así como lo lees.

Se trata de Kim Kardashian, una de las miembros de la familia de magnates y participante del reality show Keeping Up With The Kardashians, quien el año pasado se divorció de el polémico rapero Kanye West, con quien hasta hace algunos meses mantuvo presuntas discusiones en las que se les puede ver batallar para obtener una custodia compartida de sus hijos, lo más equilibradas posibles.

Sujeto intenta ingresar a la casa de Kim Kardashian

Como ya se había venido informando desde hace algunos meses, la media hermana de Kylie Jenner, había estado sufriendo a causa de un acosador, quien a lo largo de este 2022 intentó ingresar al domicilio de la famosa en al menos tres ocasiones, por lo que, cansada de toda esta situación, Kim impuso una orden de restricción hacía este sujeto, esto según información de documentos obtenidos por The Blast.

Me informan que (una persona) intentó acceder a mi residencia en tres ocasiones distintas en agosto del 2022. Me presentó una carta en la que mencionaba que quería ser mi socio comercial. Me informan que dijo que viajó de CA con el propósito de reunirse conmigo. Nunca me he puesto en contacto con él. Mi seguridad privada declaró que el sujeto porta un arma y además hace numerosas publicaciones sobre mí en sus redes sociales. En una de ellas afirmó que se comunicaba conmigo telepáticamente", aseguró Kardashian en sus declaraciones

La madre de cuatro menores también afirmó que el sujeto la siguió hasta un hotel en Nueva York, donde intentó ingresar, asegurando que se había contactando con ella previamente y que lo estaba esperando. Fue debido a este extraño comportamiento que la celebridad decidió tomar precauciones, debido a que teme que esta situación pueda escalar hasta la violencia física. Por su parte, las autoridades indicaron que se iniciará una audiencia acorde al caso para el mes de diciembre.

Kim Kardashian teme que el acoso escale a violencia física

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Kim Kardashian ha tenido que enfrentarse a una situación de este estilo, ya que, en el 2021, otro acosador identificado como Nicholas Costanza fue detenido por el equipo de seguridad de la famosa en su finca de Hidden Hills. En aquella ocasión, el sujeto le envió un anillo de diamantes y una pastilla del día siguiente. Afortunadamente nada malo ocurrió y terminó por ser arrestado por violar la orden de restricción impuesta por la estrella de TV previamente.

Fuentes: Tribuna