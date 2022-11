Adiós TV Azteca: Ella sería la eliminada de 'MasterChef Celebrity' para hoy domingo 13 de noviembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de este domingo 13 de noviembre los televidentes de TV Azteca podrán observar el capítulo número 13 de la segunda temporada de MasterChef Celebrity México y como en cada noche, un participante tendrá que despedirse de la competencia. En las redes sociales ya circula el nombre de la próxima estrella que será eliminada de la cocina más famosa de la televisión mexicana.

Como se recordará durante el episodio número 12 de la semana pasada fue el querido comediante Carlos Eduardo Rico quien se unió a la larga lista de integrantes expulsados del exitoso reality de la televisora del Ajusco, entre quienes se encuentran Talina Fernández, Francisco Gattorno, Julio Camejo, Ernesto D' Alessio, Verónica del Castillo, Carmen Campuzano, Macky González, Alan Ibarra y Margarita la Diosa de la Cumbia.

El también exactor de Televisa no logró convencer al panel de críticos, integrado por los chefs Pablo Albuerne, Betty Vázquez y José Ramón Castillo, debido a que no logró realizar la receta de churros y en su lugar presentó una crepa enrollada en forma de taco y frita en abundante aceite. Sin embargo, compañeros como Mauricio Mancera y Alejandra Toussaint estuvieron cerca de quedar fuera ya que el primero presentó un churro que no tenía forma y ella una dona cruda.

En los spoilers que ya surgieron para este domingo 13 de noviembre se habla de que una mujer será la próxima en dejar la competencia y varios han mencionado que la eliminada sería 'La Toussaint'. Aunque cabe resaltar que algunos portales también han dicho que la polémica Karla Sofía Gascón sería la siguiente en salir, por lo cual habrá que esperar al capítulo de esta noche que se transmitirá por Canal Azteca Uno a las 20:30 horas.

La intérprete de 28 años se dio a conocer luego de participar en la serie El Señor de los Cielo de Telemundo pero mayormente sus últimos proyectos en la pantalla chica han sido de la mano de TV Azteca. En 2017 formó parte del elenco de la serie El César y luego se unió a la telenovela Tres Familias, en 2021 formó parte de la exitosa serie de Prime Video El juego de las llaves, y meses después llegó al concurso Survivor México, donde se ganó el apodo de 'La Hiena Mayor'.

Alejandra sería la siguiente eliminada

