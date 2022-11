Lo sacaron del clóset: Tras 20 años en Televisa y rechazo en TV Azteca, conductor debuta en 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien durante más de 20 años gozó de un jugoso contrato de exclusividad en Televisa y que se ha enfrentado a especulaciones sobre que sería gay, dio un duro golpe a la televisora debido a que hace varias horas apareció por primera vez en el matutino Venga la Alegría: Fin de Semana. Se trata de Marco Antonio Regil, quien se dio a conocer por su programa 100 mexicanos dijeron.

El originario de Tijuana, Baja California, hizo su debut en la empresa de San Ángel a mediados de los 90's y es recordado por haber conducido exitosos proyectos como como Atínale al precio, Teletón, Mi sueño es bailar y Minuto para ganar. Sin embargo, desde que perdió su contrato de exclusividad en 2017 ha estado mucho tiempo ausente del Canal de Las Estrellas e incluso ya trabajó para otras televisoras.

Supuestamente Regil intentó unirse a las filas de la empresa del Ajusco como conductor del reality La Academia pero habría sido rechazado. Aunque cabe resaltar que sí estuvo en la televisora siendo invitado en el foro de Ventaneando junto a Pati Chapoy y también en el matutino Venga la Alegría. En 2018 el querido mexicano obtuvo la oportunidad de llegar a Telemundo, siendo parte de Un Nuevo Día (hoy llamado Hoy Día) junto a su expareja, Adamari López.

Marco ha contado que aunque sí le han ofrecido volver a la televisión, él prefiere seguir desarrollándose como orador motivacional pues su antiguo trabajo ya no va con sus ideales. De vez en cuando el tijuanense reaparece en la pantalla para responder a las notas que circulan sobre él y aunque en el pasado la prensa lo ha sacado del clóset, lo que nunca se ha confirmado, ahora se está especulando que sería novio de Ingrid Coronado.

Este domingo 13 de noviembre el presentador apareció por primera vez en el programa Venga la Alegría: Fin de Semana para hablar de su supuesto romance y a modo de broma explicó que su 'pareja' ni siquiera sabe dónde vive: "Esta relación va muy mal, porque desde que grabamos el podcast no nos vemos. No sabes ni en qué ciudad vivo. Dice 'qué bueno que llegaste de Houston'. Le digo 'vivo en Los Ángeles'. ¿Qué pasa con esta relación? Es muy mala relación", contó entre risas.

Ingrid, quien estaba presente al momento de esta entrevista, también dio su opinión respecto al chisme que surgió luego de que ella estuviera como invitada de su podcast: "Desde el principio hemos jugado con eso nos causó mucha gracias porque somos buenos amigos pero viviendo tan lejos no es tan fácil ni frecuentarnos como amigos". Aunque eso sí la exesposa de Fernando del Solar (qepd) señaló que sí quiere encontrar el amor:

Yo estoy esperando a que llegue el hombre de mi vida, no me gustaría describirlo porque no es que voy a tener un hombre por encargo, prefiero mejor abrirme a la oportunidad de que la vida me traiga a un hombre que tenga yo el deseo de compartir mi vida con él", declaró dejando en shock.