Mhoni Vidente: Horóscopos de este 13 de noviembre; así cierra tu signo zodiacal la semana

Ciudad de México.- Antes de cerrar la semana y darle la bienvenida a una nueva, la astróloga Mhoni Vidente te dice qué le depara a tu signo, predicciones que te ayudarán conocer más respecto a asuntos relacionados con la salud, dinero y el amor, al tiempo de saber qué es lo necesitas cambiar o analizar para que el destino te favorezca. ¡Mucha suerte!

Aries

Antes de despedir el fin de semana, la carta del Ermitaño te sugiere trabajar más en tu propia felicidad. Procura no autosabotearte pues eso te cerrará las puertas en varios aspectos. Busca espacio para ti y sobre todo para convivir en familia, será una recarga de energía que te dará el empujón para una nueva. Aquellos que te dan consejos respecto a hacer eso que tanto te perturba podrían no tener la razón. Mejor medita las cosas con calma y relájate.

Tauro

Los cambios positivos están a la vuelta de la esquina y para ti, querido Tauro, la carta del Mundo augura lo mejor en el aspecto laboral. Si estabas buscando un reconocimiento en tu área de trabajo, una persona de algún signo de aire será quien te ayude a conseguirlo pero eso sí, no olvides que estás rodeado de envidias así que mejor no divulgues los planes. La rutina podría apagar tu luz, busca cambios que impidan que te hartes de hacer lo mismo todo el tiempo.

Géminis

Te mereces un buen descanso y si hoy lo único que quieres es estar a solas disfrutando del sofá o la comodidad de tu cama, lo tienes bien ganado. Solo evita que sea una actividad recurrente pues podrías estarte poniendo el pie tu solo. En el aspecto amoroso, tu pareja y tu se llevan mejor que nunca, así que busca qué es lo hueles funciona para que la armonía los acompañe más tiempo. Tu carta es el Mago, y augura una buena racha.

Cáncer

Olvídate del miedo, no te deja avanzar en ningún aspecto y lo que necesitas es planear tu futuro a largo y mediano plazo. La carta de la Luna te sugiere que le hables a los ángeles para que ellos te susurren qué es lo que necesitas hacer para que todo fluya. En el amor despreocúpate, tú y tu pareja están en un buen momento pero si tu corazón está libre, manda un mensaje a esa persona en la que piensas, puede que el llamado al amor responda a tu puerta.

Leo

A todos el estrés nos pasa factura y puede que a ti pronto te la hagan efectiva. En el afán de buscar un momento de relajación, piensa que las compras sin meditar podrían afectar de más tu bolsillo, ten mesura. La carta de la Fuerza te dice que si hay un asunto legal pendiente, pronto tendrá solución, además, el éxito laboral cada vez está más cerca de reconocerte y con ello, tu año cerrará como lo habían planeado.

Virgo

El trabajo se compensa y por eso hoy es perfecto para que te des ese capricho que estabas pensado desde antes. Dedícate el día y haz lo que más te guste; incluso, si planeas un viaje piensa si es momento para este día o bien, para el próximo puente. La carta de la Estrella augura mucha suerte para ti y sí, es en todos los aspectos, aprovecha su luz.

Libra

No te adelantes a lo que todavía no sucede. La carta de la Torre indica que atraviesas por diversos problemas de índole personal pero recuerda que cuando hay tempestades es mejor esperar a que haya calma, pue si actúas con la cabeza hecha un embrollo, podrías arrepentirte después. Retoma tus estudios, busca un curso o hasta un hobbie, te ayudará a meditar todo y abrirás tu camino para bien. Muéstrate seguro que eso te abrirá las puertas.

Escorpión

El proyecto que has estado visualizando y que no se te va de la mente es momento de aterrizarlo. Acércate a quienes consideras podrían ayudarte a impulsarlo pues además de salir a tu favor, también te servirán para salir de los problemas económicos. Solo recuerda, ya no te endeudes para evitar estar en este círculo vicioso. La carta de El Sol te augura buena suerte y es momento de aprovecharla al máximo. Si tienes pareja, cuidado podría estar cerca un embarazo pero si es lo que deseas, muchas felicidades.

Sagitario

Mucho cuidado con los fraudes, sagitario, aunque estás rodeado de energías positivas, si no tienes los ojos bien abiertos esto podría no ser del todo benéfico para ti. La carta del Carruaje te dice que hay grandes logros en puerta y, si tu corazoncito se preguntaba cuándo llegaría la media naranja, pues podría estar más cerca de lo que te imaginas, podría ser un signo de fuego. No descuides a tu familia y tampoco canceles los planes que tenían, te ayudarán a tener más armonía ne tu vida.

Capricornio

A todos nos da una temporada de nostalgia pero parece que actualmente tú estas más cerca de sentir decepción. No te preocupes, es por el cambio de temporada que te sientes más decaído que de costumbre. Planea hacer algo con tus amigos que ellos te inyectarán la energía que sentís ya perdiste. Tu carta, la de la Templanza te dice que seas más paciente. No corras sin saber cómo caminar.

Acuario

Cuando te ha salido la carta de El Loco no significa que tu vida esté más volteada que lo que ya la sientes, sino que la suerte ya te sonríe y las malas rachas quedaron atrás. No te confíes que esto no es que llegue todo en bandeja de plata, solo que deberás trabajar más para que lo que tanto deseaste se haga realidad. El amor te sonríe y podrías por fin conseguir esta esperada cita. Analiza si es el amor de tu vida o si solo es alguien que te ayudará a aterrizar tus proyectos.

Piscis

El amor te manda señales pero por algo razón te niegas a recibirlos. Analiza todo el panorama que algo bueno se acerca. En lo financiero, este es el momento de iniciar un negocio, pues tu carta, la Justicia augura para ti mucho éxito, por fin verás recompensado todo. Aunque te sientas en la cima del mundo, procura no descuidarte, pues tantas emociones podían afectar tu estomago, Mejor ten mesura y disfruta de lo que viene para ti.

