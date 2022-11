A punto de dar a luz, Andrea Escalona recuerda a Magda Rodríguez en FOTO y enternece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Escalona de nueva cuenta logró apoderarse de la atención en las redes sociales y es que ahora que se encuentra en la recta final de su embarazo recordó a su fallecida madre Magda Rodríguez con una tierna instantánea que causó sensación. Como se recordará la exproductora del programa Hoy anhelaba ser abuela antes de su repentino fallecimiento en 2020.

La exnovia de Daniel Bisogno ha comentado en más de una ocasión que sí ha sentido mucha tristeza por recibir a su primer hijo con la ausencia de Magdita, quien murió de forma repentina el domingo 1 de noviembre de 2020 por la mañana mientras descansaba en su hogar. La causa oficial de la muerte de la 'Reina del Rating' fue un shock hipovolémico pero ha habido mucha confusión y se dice que podría haber tenido Covid-19.

Hace varias horas 'La Escalona' mostró que está aprovechando sus últimas semanas de gestación para conectar con la naturaleza y publicó una instantánea que hizo que todos sus seguidores recordaran a su querida madre. Resulta que la también actriz de 36 años posteó una imagen en la que aparece abrazada de un árbol, recordando que a Magda le encantaba hacer eso, y le dijo a su bebé 'Churrito' que de esa forma podría recordar a su abuela.

(Bebé) tienes una abuela en el cielo que le encantaba abrazar a los árboles y cada que la extrañes si abrazas a un árbol ella te abrazará a ti", escribió Andy.

La publicación de Andrea de inmediato causó revuelo y es que miles de personas están conmovidos de que por fin vaya a ser madre luego de haber atravesado un muy difícil momento por la pérdida de la mujer que a ella le dio la vida. Además de conseguir casi 35 mil Likes, la presentadora también recibió mensajes y muestras de cariño por parte de varias celebridades como Roxana Castellanos, Tania Lizardo, Sofía Villalobos y Fanny Lu, por mencionar algunos.

En repetidas ocasiones Escalona ha confesado que considera a Magda como la mujer más inteligente que ha conocido y además también piensa que es su alma gemela. Asimismo le ha agradecido a ella por la llegada de Marcos Estrada a su vida, ya que gracias a él ahora tendrá un hijo: "Papá Dios decidió hace dos años llamarte, porque como tú decías yo no me ponía 'lista, lista' darte tu nieto. Gracias por esa luna, ese sol, ese mar que me sigue acompañando, me recuerdan a ti todos los días, por ese novio y ese mijito", escribió en un post anterior.

