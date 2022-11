Querida estrella de televisión estremece a sus fans tras revelar que padece cáncer terminal

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La tarde de este domingo, 13 de noviembre, el mundo de la farándula inglesa se estremeció después de que un querido presentador de televisión revelara que, lamentablemente, había sido diagnosticado con cáncer terminal. Aunque parece ser que el también locutor no es consciente de cuánto tiempo le queda de vida, sí reveló que se encargaría de disfrutar cada día que aún le quede al máximo.

Se trata de Jonnie Irwin, quien es toda una celebridad por aparecer en shows ingleses como A Place in The Sun y Escape to the Country de la BBC. Según algunos informes, el cáncer surgió en el pulmón, pero lamentablemente escaló hasta el cerebro, por lo que luego de enterarse y tras procesar la noticia tanto él como su familia decidió hacer todo público, con la aspiración de disfrutar sus últimos días e inspirar a quienes padecen la misma afección.

Jonnie Irwin confirma que padece cáncer terminal

Jonnie comentó para el medio británico que la primera señal de que su salud no se encontraba del todo bien, llegó cuando se encontraba filmando el show A Place In The Sun, en el mes de agosto del 2020 en Italia. El locutor narró que en aquel entonces su vida se puso borrosa mientras conducía. Aunque el famoso reveló en un principio que no sabía, con certeza, cuánto tiempo le quedaba de vida, la realidad es que los médicos le diagnosticaron apenas seis meses, según información del Daily Mail.

Jonnie reveló que luego de enterarse que estaba enfermo, volvió a su casa y se encontró con su esposa, Jessica, quien estaba cuidando de su hijo, Rex, de 3 años, y de sus mellizos, Rafa y Cormac, de 2 cada uno. Él afirmó que al llegar a su hogar y encontrar a su pareja cuidando a los menores, ella sola, fue consciente de que no podría estar con su mujer mucho más tiempo por la enfermedad, así que le pidió perdón.

El locutor declaró que, en un principio, había decidido mantener su enfermedad como un asunto privado, pero conforme el tiempo pasaba comenzaba a sentirse 'sucio', tal como si le estuviera mintiendo las personas de su trabajo o a sus amigos, por lo que optó por romper el silencio y contar la realidad de lo que le ocurría con la esperanza de ser un ejemplo para todos aquellos que llegasen a contraer dicha afección.

Fuentes: Tribuna