Tensión en Televisa: Violeta Isfel estalla en 'Hoy' y hace desaire a Carlos Speitzer: "Me choca"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El viernes pasado la actriz y conductora Violeta Isfel dejó impactada a toda la audiencia de Televisa debido a que hizo un tremendo desaire a su compañero Carlos Speitzer en plena transmisión en vivo del programa Hoy. Resulta que a la intérprete de 'Antonella' en Atrévete a soñar no le agradó enterarse que este galán será su pareja en la semana de boomerang de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Luego de que la producción del matutino anunciara que en la semana que transcurrió no habría ningún eliminado, la conductora Galilea Montijo procedió a hacer el sorteo para conocer a las nuevas parejas del reality y Violeta fue la única que estalló al conocer el nombre de su nuevo compañero. La primera dupla quedó conformada por Cándela Márquez y Luis 'Potro' Caballero, quien estaba ausente.

Los siguientes fueron la influencer Manelyk González y el actor Josh Gutiérrez, posteriormente Toñita Salazar sacó el nombre de Tony y al volver a elegir, le tocó Óscar Medellín, a Romina Marcos le tocó la esfera con el nombre de Jorge Losa, mientras que a Ferka con Luis Fernando Peña y a Cinthia Aparicio con Tony Garza. Pero cuando Violeta descubrió que le tocó bailar con Carlos, no pudo contenerse y estalló:

No seas mam... bueno, ya lo que tú quieras Diosito", dijo la también actriz de teatro mientras hacía caras y gestos.

Violeta, en desacuerdo con su nueva pareja

En una entrevista que dio a diversos programas de la televisora de San Ángel, y que también publicó en su Canal de YouTube oficial, Isfel detalló que aunque no conoce muy bien al hermano de Alejandro Speitzer, sí sabe que varias cosas de su personalidad no van con ella: "Carlos y yo no habíamos coincidido y hay algunas cosas de su personalidad con las que yo no coincido", dijo ante las cámaras de Cuéntamelo YA!.

Eso sí, la intérprete de melodramas como ¡Vivan los niños!, Lola, érase una vez y Porque el amor manda no paró de repetir que claro que bailaría con Carlos y que haría su mejor esfuerzo pues es una profesional: "Reitero, lo que te choca te checa, no tiene que ver con él, tiene que ver conmigo, con esas partes de mi que no me gustan, entonces me queda claro que esta es una prueba de vida para que yo trabaje (en eso)", explicó mientras Carlos permanecía serio a su lado.

No te lo tomes personal... que quede claro que yo ya me disculpé", repitió Violeta.

Estoy feliz, hay que aprender, va ser un reto", añadió el actor y luego se dieron un abrazo con la productora Andrea Rodríguez Doria.

Fuente: Tribuna y YouTube Violeta Isfel