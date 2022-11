Tras 'desaire' a RBD, Dulce María reaparece y lanza largo mensaje en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 9 de octubre, Maite Perroni contrajo nupcias con su entonces novio, Andrés Tovar, en un resort ubicado en Valle de Bravo. A la ceremonia asistieron la gran mayoría de miembros del grupo pop RBD, por lo que en algún punto de la celebración, lo que era una boda terminó por convertirse en un reencuentro en donde Anahí, Christopher Uckerman, Christian Chávez y la propia actriz de La triada interpretaron el tema de Rebelde.

Sin embargo, la reunión no estuvo completa debido a que Poncho Herrera y Dulce María no asistieron, si bien, la escritora de Dulce Amargo aclaró que no tenía ningún problema con la agrupación e incluso felicitó a Maite a través de sus redes sociales, la realidad es que esta no era la primera vez que la intérprete de 'Roberta' desairaba a sus compañeros, ya que, tampoco asistió a la reunión RBD: Ser o parecer celebrada en el 2020.

Al igual que en la boda de Perroni, Dulce María se excusó aclarando que no tenía ningún problema con RBD, ya que, en aquel entonces estaba embarazada y había pandemia de Covid-19, por lo que tampoco pudo asistir al concierto virtual que todos sus compañeros celebraron. Aun así el tiempo paso y la propia cantante de Sálvame ha rendido sus propios homenajes al grupo musical en sus apariciones en los 2000 Pop Tour.

Por su parte, Dulce ha continuado con su vida, celebrando sus propios logros. El pasado miércoles, 9 de noviembre, la actriz de Alondra, Retrato de familia, El vuelo del águila, Huracán, DKDA: Sueños de Juventud y Siempre te amaré, festejó su aniversario de bodas número tres, junto a Paco Álvarez, pero resulta ser que, en este mes de noviembre, la exintegrante de Jeans tiene aún más motivos para sentirse feliz.

Resulta ser que el pasado sábado, 12 de noviembre, la exparticipante de ¿Quién es la máscara?, donde dio vida la personaje de 'Leona', celebró el cumpleaños de su adorada madre, a quien le dedicó un conmovedor mensaje en su cuenta oficial de Instagram, mismo que acompañó por una recopilación de fotografías relacionadas a la fiesta que tanto ella como su familia le organizaron a la matriarca.

Feliz cumpleaños mamacita. Gracias a Dios por tu vida, que te llene de salud, vida, bendiciones amor y alegría. Gracias por ser una mamá tan entregada, hermosa e increíble , gracias por todo tu apoyo y tu ayuda y por siempre hacer las cosas por amor a tu familia y siempre tener una palabra de Fe para nosotros y la gente que te rodea. Gracias por ser la mejor abuela, te aman tus nietas y toda tu familia te amamos. Feliz cumpleaños y que dios nos permita seguir compartiendo muchísimos años más

Fuentes: Tribuna, Instagram @dulcemaria