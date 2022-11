Tras hundir a Legarreta y veto en 'Hoy', exgalán de Televisa llega a 'VLA' sin dinero y ciego

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien destrozó a Andrea Legarreta públicamente luego de haber trabajado juntos en el matutino Hoy y que se declaró en quiebra hace unos meses, dio un duro golpe al rating de Televisa debido a que este domingo 13 de noviembre regresó al programa Venga la Alegría. Se trata de Alfredo Adame, quien corrió el riesgo de quedar completamente ciego luego de recibir una golpiza semanas atrás.

El actor comenzó su carrera en la empresa de San Ángel actuando en el melodrama Mi segunda madre y 10 años más tarde se unió a la conducción del matutino Hoy donde hizo gran mancuerna con Andrea Legarreta, sin embargo, en la actualidad no se pueden ni ver porque él no ha dejado de atacarla y es que la ha acusado de serle infiel a su esposo Erik Rubín con un alto mando de la televisora llamándola "Primera dama de Televisa".

Pero antes de volverse el hombre más polémico de México, Adame se dio a conocer por sus impecables trabajos actorales en los melodramas como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Cuando me enamoro y Retrato de familia. Desafortunadamente el también político tiene desde 2018 sin hacer una telenovela para el Canal de Las Estrellas ya que la última fue Por amar sin ley, por lo que hace unos meses se declaró en bancarrota.

Estoy en quiebra, no tengo trabajo, no tengo sueldo, no tengo dinero", dijo el histrión.

Alfredo, quien presuntamente está vetado de Hoy por sus insultos contra la titular del programa, no se ha dejado de meter en polémicas y actualmente enfrenta un proceso legal contra dos hombres que le propinaron una tremenda golpiza que lo envió hasta al hospital con severas lesiones en el rostro, el cual se desfiguró debido a la gravedad del asunto. Además de que también corrió el riesgo de perder la vista pero por fortuna solo se trató del 30 por ciento.

En una reciente entrevista con el matutino VLA, el polémico actor contó cómo va su caso luego de acudir a una audiencia en el Reclusorio Varonil Sur: "Quieren llegar a un arreglo y yo no llego a ningún arreglo sin garantizar mi seguridad que es lo que importa, no me importa la reparación del daño". El exesposo de la actriz Mary Paz Banquells no ha dejado de repetir que teme por su vida luego de este atentado:

Quiero una garantía de que voy a estar seguro... ustedes me ven entero, completo, pero yo sigo temeroso".

Además el ganador del reality Soy famoso, sácame de aquí también compartió detalles de cómo va su ojo y la recuperación de su cara luego de haber sido llevado al quirófano para la colocación de varias placas: "La inflamación ha cedido mucho, el ojo no está en peligro de perderse, el 30 por ciento de la visión sí... con estos golpes viene un glaucoma y puedo tener la suerte de que no se provoque". Además de que le mandó un mensaje a su exesposa Diana Golden por insistir en que le debe una disculpa pública tras ganarle una demanda.

Que ya deje de fumar mota, ella no tiene (nada), la única sentencia es que pagaré 28 mil 210, ya le deposité al abogado para que termine el pago y ya... está loca, la voy a demandar porque a los perros que tiene en su casa, los tiene grifos".

