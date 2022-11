Tras pleito con la prensa, Alejandro Fernández hace inesperada confesión y sacude a sus fanáticos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que este año haya sido uno de los que mayor crecimiento personal le trajo a Alejandro Fernández, quien tan solo tres semanas antes de que diera inicio el año 2020, se tuvo que enfrentar a la dolorosa muerte de su padre, la leyenda de la música, Vicente Fernández. El 'Potrillo' tuvo que sobreponerse a esta dolorosa situación, marchándose lejos de la prensa, hasta las montañas de Colorado, en Estados Unidos, donde pasó algunas semanas con su novia, únicamente para volver a trabajar.

Si bien, el intérprete de Te voy a perder y Niña amada mía, enfocó su año en trabajo, viajes personales y pasar el rato con sus nietas, la realidad esto no evitó que terminará metido en un tremendo pleito con la prensa mexicana, luego de que los principales medios de comunicación decidieran no cubrir su presentación en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco, debido a que el intérprete evitaba dar entrevistas cada vez que terminaba algún show.

Alejandro Fernández presume 'sold out' en Las Fiestas de Octubre

El comunicado fue publicado en las redes sociales de cada una de las empresas de comunicación que se habían negado a darle difusión al evento, entre ellos se puede mencionar a Imagen Televisión, Quadratín Jalisco, TV y Novelas, MVS Radio, Telemundo, Univisión, Publimetro, El Heraldo de México, Milenio, Radio Fórmula, Canal 6, TV Azteca, Videorola y Televisa, siendo esta última la compañía que, actualmente, tiene peor relación con los Fernández por la producción de la bioserie de no autorizada de Vicente Fernández.

Tras esta incómoda situación y, pese a todo haber vendido todos los boletos del evento de las Fiestas de Octubre, Alejandro Fernández se dio el tiempo de relajarse en la boda de su hijo mayor, Alex, quien tras posponer tres veces su boda, al fin pudo casarse por lo religioso con su novia de toda la vida, Alexia Hernández y si bien, todo se trató de un gran evento, el cantante de Como quien pierde una estrella prestó su atención a alguien más en la fiesta.

Y no, no se trataba de su novia, con quien ya lleva 12 años, sino que se trata de su nieta mayor, Cayetana, quien resultó ser un gran consuelo para Alejandro, luego del fallecimiento de Vicente Fernández, ya que, era con ella con quien disfrutaba de pasar mucho tiempo y hasta se le veía sonreír. En las fotografías, el cantante fue captado bañando en besos las mejillas de su nieta, quien lucía un tierno atuendo de vaquerita, aunque la menor no parecía prestarle gran atención a su abuelo: "Esos momentos que te quieres tragar a besos a alguien y ni te pela. Amo tu indiferencia Cayetana"; declaró el charro.

Alejandro Fernández se derrite de amor por su nieta, Cayetana

