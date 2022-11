VIDEO: Tras sufrir grave accidente, Danna Paola envía polémico mensaje al 'Canelo' Álvarez

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- La noche del pasado viernes 11 de noviembre, la cantante y exactriz infantil de Televisa, Danna Paola arrancó su XT4S1S Tour en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, no obstante, en este evento sufrió un grave accidente, el cual le dejó un ojo morado y una herida en la ceja. Al día siguiente, la noche del sábado, a través de sus historias de Instagram, compartió un video en el que le enviaba un mensaje al boxeador 'Canelo' Álvarez.

En sus historias de Instagram, la intérprete de Oye, Pablo compartió un video corto de ella, en el que se ve cómo su ojo izquierdo está morado; abajo, agregó un texto en el que le preguntó al boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez "qué se hacía en esos casos", es decir, con esas heridas, debido a que el próximo miércoles 16 de noviembre se presentaría en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (CDMX) para continuar con su gira.

Cabe destacar que este vídeo generó polémica en redes sociales, debido a que la noche del viernes Danna Paola aseguró que se abrió la ceja luego de golpearse, e incluso salió al escenario con la cabeza vendada, no obstante, ahora que se vio que solo tiene el ojo morado, internautas aseguran que solo se maquilló para llamar la atención, e incluso mencionan que esta es una de sus estrategias para llamar la atención, pues supuestamente no habría conseguido sold out en los conciertos de esta nueva gira. ¡Escándalo!

Danna Paola sufrió un accidente y fue criticada. Foto: Twitter

Así fue el accidente de Danna Paola al inicio de su gira en Guadalajara

Danna Paola sufrió un grave accidente en Guadalajara, Jalisco, justo cuando estaba dando su show: mientras bailaba, se golpeó la cabeza con su rodilla, abriéndose una ceja. En varios videos que se viralizaron, se ve a la intérprete tocarse el área afectada y retirar la mano con sangre. Sin embargo, la exactriz de Televisa no detuvo la canción; esperó al final para recibir atención médica. Al final, volvió al escenario del Auditorio Telmex con la cabeza vendada, lista para continuar el show.

Me abrí la ceja, literal, no es broma, no sé si los de la primera fila vieron. Estoy bien, ¡se los juro!”, explicó Danna Paola al momento de hacer la pausa.

