Actriz se viste de luto y así despide a su padre: "Te amaré hasta el fin de los tiempos"

Los Ángeles, California.- La mañana de este lunes 14 de noviembre, la aclamada actriz de Hollywood, Jennifer Aniston sorprendió a sus millones de seguidores con una desgarradora noticia y es que, acompañado de una serie de fotografías, confirmó la muerte de su padre, John Anthony Aniston quien en vida se había desempeñado también como actor y productor.

El finado actor de 89 años de edad, ganó fama por su participación en la telenovela Days of Our Lives, misma que fuera constantemente mencionada en la serie Friends para la cual Jennifer Aniston participó. De acuerdo con la exesposa de Brad Pitt, el deceso sucedió el pasado 11 de noviembre pero fue hasta este lunes que lo confirmó a toda la audiencia.

"Dulce papá... John Anthony Aniston Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas ido volando hacia los cielos en paz - y sin dolor. ¡Y el 11/11 no menos! Siempre tuviste el momento perfecto", escribió.

Cabe destacar que la actriz no mencionó cuál fue la causa del deceso de su padre, pues solo se enfocó en celebrar que no haya sufrido al momento de su deceso. El mensaje que difundió ante la audiencia remarca además que para ella esta fecha y el número como tal tendrán un significado más importante y por ello le pidió a su padre "no olvidar visitar", algo por lo que señaló:

"Te amaré hasta el fin de los tiempos".

John Anthony Aniston nació en Grecia en 1993 y su nombre original era John Anastassakis; sin embargo, tras haber emigrado a Estados Unidos cuando apenas tenía 10 años de edad, tanto él como el resto de su familia optaron por acortarlo al que ahora el mundo conoce. Además de la telenovela Days of Our Lives, participó en proyectos como Love of Life o Search for Tomorrow, pero fue la telenovela de 1985 la que lo consagró como uno de los favoritos del público.

En repetidas ocasiones el actor se dijo sorprendido de saber que su hija, Jennifer, manifestara deseos por incursionar también en la pantalla chica; incluso remarcó que no fue por su carrera que ella también haya despegado, sino que en repetidas ocasiones la había descubierto llamando a su agente para pedirle oportunidades. Fue la profesión además del lazo de sangre el que mantenía muy unidos a ambos y por lo que ahora la actriz de 53 años recibe muestras de afecto.

