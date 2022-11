Adiós Televisa: Tras salir del clóset y 15 años al aire, Galilea Montijo renuncia a 'Hoy' por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Galilea Montijo, quien presuntamente ya perdió su contrato de exclusividad en Televisa y que sorprendió a sus fans saliendo del clóset meses atrás, nuevamente generó polémica pues este lunes 14 de noviembre salió del aire y abandonó la conducción del programa Hoy. Además de que también se sabe que ella misma decidió renunciar a otro proyecto de la televisora.

Durante mucho tiempo se estuvo especulando que la nacida en Guadalajara, Jalisco, tenía intenciones de salir definitivamente del matutino de Las Estrellas porque estaba "harta" y que le había rogado a los altos mandos para que le autorizaran sumarse a las filas de Univisión para poder mudarse a Estados Unidos.. Sin embargo, ella misma apagó estos rumores asegurando que aún seguía con su contrato "como Dios manda".

No obstante, 'La Gali' inició esta semana muy ausente pues en primer lugar decidió no participar en el especial por el aniversario del programa Netas Divinas. El periodista Álex Kaffie ventiló a través de su columna en El Heraldo de México que ella había elegido no participar en la celebración: "Se avecina la transmisión del cumpleaños de Netas Divinas ¡y oh sorpresa! en él no estuvo incluida Galilea Montijo... Sí, ella decidió no participar en el programa de aniversario de tal emisión de Unicable ".

Pero por si eso fuera poco, la mañana de este lunes 14 de noviembre la conductora de 49 años tampoco se presentó a trabajar en el programa Hoy. Galilea, quien semanas atrás salió del clóset al confesar que era "heteroflexible" (lo que significa que se podría enamorar de una persona del otro sexo), no apareció en el arranque del matutino y aunque muchos televidentes pensaron que llegaría tarde, hasta el momento sigue sin aparecer a cuadro.

Los presentadores que se quedaron a cargo de la emisión ante la ausencia de la tapatía fueron Arath de la Torre, Andrea Escalona, Paul Stanley, Raúl 'El Negro' Araiza y Andrea Legarreta, así como Marisol González que estará reemplazando a Tania Rincón durante las próximas semanas mientras ella permanece en Qatar para la cobertura del Mundial de Futbol 2022. Hasta el momento se desconoce si la ausencia de Montijo tiene qué ver con la llegada de la nueva conductora.

Hay que recordar que el pasado 2021 se especuló mucho que Galilea y Andrea Escalona presuntamente no trataban bien a Marisol y que por ello prefirió dejar el programa. Cabe resaltar que también se cree que la conductora tapatía no llegó a conducir Hoy este lunes porque continúa disfrutando su estadía en la playa, tal como lo mostró el pasado fin de semana a través de su respectiva cuenta de Instagram.

