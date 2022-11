Adiós TV Azteca: Tras unirse a 'VLA' y 20 años retirada, actriz vuelve a Televisa con fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien se retiró de las telenovelas hace más de 20 años y que ha declarado que es fan del programa Venga la Alegría, dio un duro golpe al rating de TV Azteca debido a que hace varias horas reapareció en Televisa y realizó una inesperada confesión. Se trata de Yuri, quien en su reciente participación en ¿Quién es la máscara? habló sobre la vez que estuvo a punto de casarse con otro famoso.

La cantante empezó su carrera en los años 80 y además de ser todo un éxito en la música también llegó a la pantalla de San Ángel a través de melodramas como Colorina, Verónica y ¡Vivan los Niños! y hasta fue protagonista de la novela Volver a empezar con Chayanne y Guillermo García Cantú. Sin embargo, ya tiene décadas sin actuar debido a que realizó un pacto con su esposo Rodrigo Espinoza.

Hice un pacto con mi esposo y por eso yo creo que hemos durado tanto 26 años: era de que yo no volvería a hacer una telenovela en estelar, porque en el estelar lógicamente siempre te piden besos", declaró la veracruzana hace un tiempo.

La intérprete de canciones como El apagón y Detrás de mi ventana ha continuado trabajando en el Canal de Las Estrellas a través de exitosos realitys como La Voz México y ¿Quién es la máscara?, sin embargo, al no contar con contrato de exclusividad en Televisa ha podido llegar también a la empresa del Ajusco. Yuri ha dado varias entrevistas exclusivas a Pati Chapoy para Ventaneando y también ha declarado que es fan número 1 del matutino VLA, donde también ha llegado a aparecer.

Pero como se sabe actualmente la oriunda de Veracruz tiene contrato vigente en San Ángel como investigadora del reality ¿Quién es la máscara?, donde la noche de ayer domingo 13 de noviembre logró robarse la atención al realizar una inesperada confesión. Resulta que la llamada 'Güera Jarocha' sorprendió a la audiencia confesando que estuvo a punto de casarse con un famoso actor hace décadas y causó revuelo.

Resulta que al momento de tratar de adivinar a 'Grafiti', Yuri señaló que creía que Benny Ibarra pues en las pistas dejó la palabra "cuñada" y recordó que ella tuvo un romance con su hermano Alex Ibarra, quien es 9 años menor que ella: "Él fue mi cuñado en mis tiempos mozos, porque yo casi, este, me quedaba en la familia pero no me quedé... es Benny Ibarra". Galilea Montijo quedó impactada pues no sabía de este amorío hasta que Omar Chaparro se lo recordó.

Sí, en mis tiempos mozos... ay, ¡ya!", dijo la cantante un poco apenada.

