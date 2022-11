Adiós 'VLA': Tras amorío con su jefe en Televisa, corren a Laura G de TV Azteca y la reemplazan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras reportarse que sería la próxima en abandonar Venga la Alegría por una supuesta decisión de altos ejecutivos en TV Azteca, Laura G fue reemplazada por una famosa conductora en el matutino. Este lunes 24 de noviembre, la exconductora de Sabadazo quedó fuera de conducir el reality ¡Quiero Cantar! y fue reemplazada por Anette Cuburu, quien estuvo a cargo de conducir las presentaciones junto a Sergio Sepúlveda.

Como se recordará, Laura empezó su carrera en Televisa Monterrey y luego llegó a la CDMX, donde hasta fue reportera en el programa Hoy. Se dijo que la conductora salió del programa por fuertes diferencias con Galilea Montijo y Andrea Legarreta, aunque esto no fue confirmado. Tras 10 años en la competencia, en los cuales trabajó en programas como Sabadazo y Primero Noticias, Laura se cambió a las filas de TV Azteca.

Cuando trabajaba en Primero Noticias se dijo que tuvo un amorío con su entonces jefe Carlos Loret de Mola. En 2011, ambos fueron captados por una revista saliendo de una cabaña a las afueras de la CDMX, incidente que fue llamado el ‘cabañazo’. Aunque la conductora nunca se pronunció directamente sobre el tema, sí rompió en llanto en vivo para señalar que en algún punto de su vida se “enamoró de la persona equivocada”.

Y tras varios años en el matutino Venga la Alegría, hace unos días el periodista Alex Kaffie reportó que presuntamente sería despedida del Ajusco, justo después de la salida de William Valdés: "El próximo despido en el matutino de TV Azteca involucra a la nacida en Monterrey (...) Me entero que Laura G es la que sigue en la lista de despidos de Venga la Alegría".

De inmediato, salieron a la luz las declaraciones de la propia conductora, quien le dijo a Ana María Alvarado que no le habían notificado nada pero de ser cierto, no estaría muy preocupada pues "tiene otros trabajos", no descartando que sí podría ser la próxima en despedirse del público. Y en este lunes 14 de noviembre, sorprendió al salir del aire cuando llegó la hora del reality ¡Quiero Cantar!, siendo reemplazada por Anette Cuburu.

Y aunque su salida definitiva no está confirmada, ya que ni al producción ni altos mandos la han anunciado, se desconoce el motivo de porqué se ausentó del reality ¡Quiero Cantar! donde normalmente conduce junto a Sergio Sepúlveda. La regiomontana sí dejó claro que sí saldría del aire en los próximos días porque se va de vacaciones. ¿Crees que a la conductora le den las gracias luego de varios años en el matutino?

Fuente: Tribuna