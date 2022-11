Alarma en la televisión: Jay Leno fue llevado a un hospital tras protagonizar terrible accidente

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La tarde de este lunes 14 de noviembre, el portal TMZ informó que el presentador y humorista estadounidense Jay Leno había estado involucrado en un accidente automovilístico que le provocó severas quemaduras en el rostro, evento por el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en un hospital de Los Ángeles.

Con base a la información preliminar, Leno quien ha ganado fama tras encabezar el programa The Tonight Show de la cadena NBC, mismo que actualmente conduce Jimmy Fallon, se encontraba al interior del garaje donde suele almacenar sus vehículos cuando uno de ellos, de manera repentina, comenzó a arder en llamas, afectando el lado izquierdo de su rostro sin que se tenga conocimiento de daños mayores.

Jay Leno va a un hospital

Para evaluar la situación, el presentador de televisión acudió de manera inmediata al área de quemados del Grossman Burn Center donde se descartó que tenga afectaciones graves en el ojo u oído; sin embargo, continuará a cargo del cuidado de los especialistas quienes no han mencionado si de ahora en adelante su rostro tendrá algún cambio derivado de este accidente.

Cercanos a Jay Leno han confirmado que las lesiones sí son graves pero se desconoce qué tanto, por lo que tampoco se ha dado ua fecha tentativa para salir del área destinada a las víctima de quemadura so bien, si pronto recibirá el alta médica. En cuanto a su agenda, se reveló que todo fue cancelado por este evento que mantiene preocupada a la teleaudeincia.

Lesiones tras accidente sí son graves

Fue la tarde del domingo cuando la oficina de Jay Leno informó que no sería parte de la The Financial Brand, al cual había anunciado que el domingo 13 de noviembre contaría con su presencia debido a una "emergencia médica muy grave", de la cual no se tenían detalles hasta este momento. Fanáticos del conductor han dirigido mensajes de apoyo a través de las redes sociales pues se trata de una de las figuras más emblemáticas de la pantalla chica en Estados Unidos.

