Chapoy lo vetó: Tras ser dado por muerto y dejar TV Azteca, galán de Televisa anuncia separación

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien estuvo unos años en TV Azteca y acabó peleado con Pati Chapoy, regresa a la soltería. Se trata de Juan Soler, quien no solo regresa a las telenovelas de Televisa en El amor invencible, sino que también dio por terminada su relación con María José Barbaglia luego de haberse divorciado de Maki Soler en el 2018 tras dos hijas en común.

Soler estuvo durante 20 años trabajando en la televisora de San Ángel, protagonizando Cañaveral de pasiones, Locura de amor, La Otra, Cuando me enamoro y La mexicana y el güero. En 2017, el argentino firmó con el Ajusco para protagonizar Nada Personal y tras hacer público su divorcio de Maki Soler un año después, tuvo un fuerte pleito con Pati Chapoy luego de que ella señalara que presuntamente lucraba con su familia, por lo que habría provocado que quedara vetado de la empresa.

Hace unos meses, Soler fue dado por muerto en redes sociales y él mismo aclaró la polémica arremetiendo contra los que difunden información falsa. Tras unirse como conductor al matutino Sale el Sol en Imagen Televisión, se confirmó que el actor regresa a Televisa para participar en El amor invencible, melodrama producido por Juan Osorio y protagonizado por Angelique Boyer y Danilo Carrera. Y aunque todo está mejor que nunca en lo laboral, no así en el amor.

Este lunes 14 de noviembre, Soler confirmó que nuevamente se encuentra soltero, luego de que en 2021 anunció que se había enamorado de nuevo de una exnovia de su pasado llamada María José Barbaglia, tras su separación de Maki. Durante la sección Trapitos al Sol en el programa, el actor confesó que se encuentra soltero. Todo sucedió cuando Ana María Alvarado preguntó: "¿Han prometido llamar a alguien que te gusta, y no lo han hecho?", a lo que Lisset comentó: "No, pero ahorita que el muñequito ya está soltero".

Maki Soler y su expareja María José Barbaglia

Acto seguido, Mónica Noguera agregó: "Es que tenemos ya a los dos solteros del programa", refiriéndose también a Jean Duverger, y añadió: "Juanito ya terminó y no tuvo... novias". Posteriormente, y sin referirse al motivo de su rompimiento, el argentino explicó: "Fíjate que sí (prometí llamar a alguien y nunca lo hice), conocí a una persona que me gustó mucho, íbamos en un avión, la plática estuvo riquísima, bajamos nos intercambiamos teléfonos, y a la hora de la hora, no sé qué pasó, pero ya no, no quise llamarle".

Finalmente, el actor aclaró que estaba soltero y además no descartó empezar a llamar a alguna mujer que le interesa ahora que ya no tiene pareja para retomar su vida amorosa: "Eso pasó hace mucho tiempo, pero sí empezaré a llamar, tendré que empezar a llamar por teléfono ahora que estamos solteros ya", finalizó el actor de 56 años, quien duró poco menos de un año con Barbaglia, con quien tuvo un romance en su juventud.

Fuente: Tribuna