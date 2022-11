En la cárcel y divorciada: Tras 14 años retirada de Televisa y kilos de más, actriz debuta en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien abandonó Televisa hace 14 años para dedicarse a su familia, reaparece en las pantallas de Venga la Alegría en TV Azteca. Se trata de Yadhira Carrillo, quien fue cuestionada sobre el hecho de que Lety Calderón no tiene autorizada la entrada a la cárcel donde está preso su esposo Juan Collado desde el 2019, quien es padre de los hijos de la también actriz.

Como se recordará, Yadhira empezó en la actuación en la televisora de San Ángel y ha protagonizado telenovelas como La Otra, Amarte es mi pecado, Barrera de Amor y Palabra de Mujer, sin embargo, desde 2008 está retirada. Tras divorciarse de su primer esposo, contrajo nupcias en el 2012 con el abogado y padre de los hijos de Lety Calderón, Juan Collado. En el 2019 fue detenido por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada y está preso en el Reclusorio Norte de la CDMX.

Yadhira Carrillo y Juan Collado

A Yadhira solo se le ha captado afuera de la cárcel visitando a su esposo. Aunque asegura que ha tenido problemas de salud y ha subido algunos kilos por el estrés y el estar alejada de los escenarios, últimamente ha acaparado titulares pues ha tenido que desmentir que presuntamente le era infiel a su esposo con un joven millonario, afirmando que procedería legalmente contra quienes difundieron esto. Ahora, la actriz aparece en las pantallas de Venga la Alegría pues fue abordada por la prensa para responder a una polémica.

Lety Calderón y Yadhira Carrillo

Y es que luego de que Lety Calderón revelara que no puede visitar a su ex en la cárcel y que por ese motivo sus hijos Luciano y Carlo no han acudido a visitar a su padre y solo se han comunicado vía telefónica, surgieron versiones que señalaban a Yadhira como la presunta responsable de haber ordenado esto. Por este motivo, fue cuestionada sobre el tema. Contundente, la actriz mencionó que no tenía comentarios al respecto y que en este caso si querían tener declaraciones, pueden acudir a su abogado.

No tengo ningún comentario. Que tengan bonito día, cualquier cosa se la pueden preguntar al abogado Guillermo Pous", expresó Carrillo.

Yadhira Carrillo

Cabe recordar que Lety señaló que no tenía idea si Yadhira fue la responsable, asegurando que ella no podía acusar a nadie, además de que aseguró que sus hijos no tienen relación con la actriz. Lety además agregó que habló con su exesposo: "Sí hemos hablado, y él me explica que en este momento yo no puedo pasar, que están restringidas un poco las visitas, y yo lo entiendo y lo respeto, hasta que se pueda obviamente". Finalmente, su hijo Luciano le mandó un mensaje a su padre: "Que cuando sea más grande lo voy a perdonar, no va a haber resentimiento, lo voy a perdonar a pesar de todo, por sus faltas, por todo".

Yo lo perdono porque él es el mejor papá del mundo. Se alejó un ratito, tuvo otra familia, pero nunca nos dejó de querer, él siempre estuvo aquí al pendiente de nosotros", dijo Luciano.

